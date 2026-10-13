Plivački klub Osijek osvojio niz medalja na mitingu Vidra, Korina Žigić srušila klupski rekord

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Plivači i plivačice Plivačkog kluba Osijek nastupili su u subotu, 10. listopada, na tradicionalnom 21. plivačkom mitingu „Vidra” u Zagrebu, u organizaciji Zagrebačkog plivačkog kluba.

Predstavnici PK Osijek sudjelovali su u popodnevnom dijelu natjecanja, namijenjenom mlađim juniorima, juniorima i seniorima.

Posebno nas veseli što su se svi naši plivači i plivačice vratili kući s barem jednom osvojenom medaljom, kažu iz kluba.

Osvajači medalja:

Peterko Lucas (2005.):

2.mjesto 100 mješovito 1:00.56

Vrbošić Natko (2009.):

2.mjesto 50 leđno 30.06

Nikša Galić (2010.):

2.mjesto 50 slobodno 24.85

3.mjesto 50 leđno 28.29

Ana Išasegi (2010.):

2.mjesto 50 slobodno 28.08

2.mjesto 50 leđno 31.71

Korina Žigić (2011.):

1.mjesto 200 slobodno 2:09.34 – KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI

3.mjesto 100 prsno 1:24.96

Elena Valenteković (2011.):

3.mjesto 50 slobodno 28.23

ŠTAFETE

4×50 slobodno :

1.mjesto u sastavu: Gita Lijić, Una Videković, Elena Valenteković i Ana Išasegi 1:55.43

2.mjesto u sastavu: Petra Kristek, Mia Sesar, Gita Vučak i Lucija Štulina 2:00.07