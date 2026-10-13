Plivači i plivačice Plivačkog kluba Osijek nastupili su u subotu, 10. listopada, na tradicionalnom 21. plivačkom mitingu „Vidra” u Zagrebu, u organizaciji Zagrebačkog plivačkog kluba.
Predstavnici PK Osijek sudjelovali su u popodnevnom dijelu natjecanja, namijenjenom mlađim juniorima, juniorima i seniorima.
Posebno nas veseli što su se svi naši plivači i plivačice vratili kući s barem jednom osvojenom medaljom, kažu iz kluba.
Osvajači medalja:
Peterko Lucas (2005.):
2.mjesto 100 mješovito 1:00.56
Vrbošić Natko (2009.):
2.mjesto 50 leđno 30.06
Nikša Galić (2010.):
2.mjesto 50 slobodno 24.85
3.mjesto 50 leđno 28.29
Ana Išasegi (2010.):
2.mjesto 50 slobodno 28.08
2.mjesto 50 leđno 31.71
Korina Žigić (2011.):
1.mjesto 200 slobodno 2:09.34 – KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI
3.mjesto 100 prsno 1:24.96
Elena Valenteković (2011.):
3.mjesto 50 slobodno 28.23
ŠTAFETE
4×50 slobodno :
1.mjesto u sastavu: Gita Lijić, Una Videković, Elena Valenteković i Ana Išasegi 1:55.43
2.mjesto u sastavu: Petra Kristek, Mia Sesar, Gita Vučak i Lucija Štulina 2:00.07