Osječki plivači briljirali u Šibeniku: 14 medalja za Mursu

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Plivači i plivačice Plivačkog kluba Mursa Osijek vratili su se s 21. plivačkog mitinga „Sveti Mihovil” s ukupno 14 medalja: 3 zlatne, 5 srebrnih i 6 brončanih. Na Bazenima Crnica nastupilo je 19 članova kluba, koji su plivali pod vodstvom trenera Marka Filipovića. Natjecanje je bilo namijenjeno kadetima i mlađim kadetima, a nastupilo je 18 klubova iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Plivači su bili podijeljeni u kategorije prema godištu: kategorija A obuhvaća plivače rođene 2012., kategorija B rođene 2013., kategorija C rođene 2014. i kategorija D rođene 2015. godine.

Lena Josić – zlato u finalu 200 m mješovito i ukupno četiri medalje

Najuspješnija osječka plivačica bila je Lena Josić. Nastupala je u kategoriji B, za plivačice rođene 2013. godine, i osvojila četiri medalje. Vrhunac nastupa bila je pobjeda u finalu na 200 m mješovito s vremenom 2:33.92. U kvalifikacijama te discipline isplivala je treće vrijeme ukupno, u konkurenciji i godinu dana starijih plivačica. Pobijedila je i na 100 m leđno (1:12.02). Uz dva zlata osvojila je srebro na 100 m leptir (1:13.29) i broncu na 100 m prsno (1:22.83). U svim je disciplinama plivala znatno brže od prijavnih vremena.

Tin Čizmadija – bronca u finalu 200 m mješovito i četiri pojedinačne medalje

Tin Čizmadija nastupao je u kategoriji A, za plivače rođene 2012. godine, i osvojio četiri pojedinačne medalje. U finalu na 200 m mješovito osvojio je broncu, nakon što je u kvalifikacijama isplivao odličnih 2:22.30. Srebro je uzeo na 100 m leptir s vremenom 1:00.73, samo pola sekunde iza pobjednika. Brončane medalje osvojio je i na 100 m leđno (1:06.66) te na 100 m slobodno (56.67), gdje ga je od srebra dijelilo tek dvije stotinke. Tin je na svim nastupima napravio velik iskorak u odnosu na prijavna vremena.

Luka Kapraljević – bronca u finalu 200 m mješovito i zlato ispod minute

Luka Kapraljević nastupao je u kategoriji B, za plivače rođene 2013. godine, i osvojio tri pojedinačne medalje. U finalu na 200 m mješovito osvojio je broncu s vremenom 2:31.09. Zlato je podijelio na 100 m slobodno s vremenom 59.80, a srebro je osvojio na 100 m leptir (1:10.45).

Ostali medaljaši

Bruno Stojanović – srebro na 100 m leđno (1:11.73), kategorija B (rođeni 2013.)

Andrej Jelošek – bronca na 100 m leđno (1:12.07), kategorija B (rođeni 2013.)

Štafeta 4×100 m slobodno nastupila je u kategorijama A/B, za plivače rođene 2012. i 2013. godine. U sastavu Tin Čizmadija, Juraj Sabljić, Luka Kapraljević i Andrej Jelošek osvojila je srebro s vremenom 4:00.10, samo 1,08 sekundi iza pobjednika. Tri od četiri dionice isplivane su ispod minute.

Blizu postolja

Uz medaljaše, zapažene nastupe imali su i drugi plivači. Erik Prutki, iz kategorije C za rođene 2014., bio je četvrti na 50 m prsno i 50 m leptir te šesti u A finalu 100 m mješovito. Andrej Jelošek bio je četvrti na 100 m prsno. Juraj Sabljić, iz kategorije A za rođene 2012., dvaput je bio šesti, na 100 m leđno i u finalu 200 m mješovito. Mlađe kadetkinje Julija Ćorić, Tena Josipović, Ina Matuzalen i Michelle Sertić bile su pete u štafeti 4×50 m slobodno, u kategorijama C/D za rođene 2014. i 2015. godine.

U ekipnom poretku muška ekipa PK Murse zauzela je 6. mjesto (843 boda) od 17 klubova. Ženska ekipa podijelila je 7. mjesto (504 boda) među 18 klubova.

Na mitingu su za PK Mursa nastupili: Lena Josić, Lucija Balanže, Majda Katavić, Ruža Miloloža, Julija Ćorić, Tena Josipović, Ina Matuzalen, Michelle Sertić, Rosa Delić, Tin Čizmadija, Luka Kapraljević, Juraj Sabljić, Bruno Stojanović, Andrej Jelošek, Jakov Caha, Erik Prutki, Juraj Lendić, Šime Jurić i Leni Caha.