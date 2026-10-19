Osječke odbojkašice imale uspješan vikend, najmlađa ekipa do prve pobjede u seniorskoj ligi

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Ženski odbojkaški klub Osijek ovaj je vikend u NŠD Gradski vrt odigrao četiri prvenstvene utakmice. Mlađe ekipe ostvarile su dvije pobjede, a seniorke su u SuperSport Superligi osvojile bod.

SuperSport Superliga: ŽOK Osijek – OK Kelteks 2:3 (19:25, 25:19, 23:25, 25:18, 11:15)

Seniorke ŽOK-a Osijek u subotu su odigrale izjednačenu utakmicu protiv OK Kelteks koja je trajala više od dva sata. Osječanke su dvaput izjednačile i u ukupnom zbroju osvojile poen više (103:102), ali je Kelteks bio bolji u tie-breaku. Bod ostaje u Osijeku.

ŽOK Osijek: Ena Biljan, Rea Rajndl (kapetanica), Mari Budiša, Gabrijela Marinović, Nika Kuna, Lea Romić, Lucija Šoš, Taisa Weinand, Ema Šušnjara, Franka Karačić, Nina Jukić, Ksenija Perić, Inga Rukovanjski (libero), Mia Medić (libero). Trener: Miodrag Stojaković, pomoćna trenerica: Dora Mink.

1. B liga, skupina Istok: ŽOK Osijek II – OK Posavina Brod 3:0 (25:12, 25:12, 25:12)

Druga ekipa ŽOK-a Osijek u nedjelju je uvjerljivo svladala OK Posavina Brod. Utakmica je trajala samo 65 minuta, a sva tri seta Osječanke su dobile istim rezultatom.

ŽOK Osijek II: Sara Brđanin, Ana Korenički, Nia Kolarić Tokić, Mari Budiša, Ena Blažeka, Erika Dragišić, Karla Šarić, Dora Jurić, Dora Lizak, Petra Kerovec, Ema Šušnjara, Nika Bokulić, Iva Petrović (libero), Mia Vidović (libero). Trenerica: Renata Korenički, pomoćna trenerica: Dora Mink.

3. liga, Regija Istok, grupa C: ŽOK Osijek IV – ŽOK Vallis Aurea II 3:2 (19:25, 25:21, 23:25, 25:19, 15:8)

Najmlađa ekipa kluba u subotu je izborila prvu pobjedu u seniorskom natjecanju. Osječanke su dva put gubile u setovima i svaki put se vratile, a tie-break su dobile 15:8.

ŽOK Osijek IV: Tena Sobol, Kim Kolak, Nera Zovkić, Ela Vuk, Gala Gvajdek, Una Budimir, Matea Petrović, Eva Leko, Ana Božić, Marta Mandić, Petra Fiala, Ena Tojagić, Lucija Cindrić, Nikol Propadalo. Treneri: Karla Šimunec i Siniša Blažeka.

3. liga, Regija Istok, grupa A: ŽOK Osijek III – OK Đakovo II 1:3 (19:25, 25:14, 24:26, 17:25)

Treća ekipa kluba u nedjelju je uvjerljivo osvojila drugi set, a treći je izgubila tek na razliku. Đakovo je na kraju slavilo 3:1.

ŽOK Osijek III: Lana Đurić, Iva Korenički, Franka Matković, Mirta Viduman, Tea Biljan, Nora Mehak, Larisa Kereši, Iris Zvocak, Nika Primorac, Antonija Obradović, Laura Obradović, Anđela Krivić, Ana Kutleša, Mia Kovačić. Trenerica: Dora Mink, pomoćna trenerica: Renata Korenički.