NK Osijek poziva navijače: Okupite društvo i napunite tribine protiv Rudeša!

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Od danas su u slobodnoj prodaji ulaznice za sljedeću utakmicu, protiv Rudeša koja je na rasporedu u nedjelju, 25. listopada 2026., s početkom u 18 sati. Pozivaju vas da dođete u što većem broju i povedete društvo, a za one koji dovedu najviše ljudi NK Osijek je pripremio lijepu nagradu!

Koliko ulaznica mogu kupiti?

Neće biti nikakvih ograničenja. Pravilo od najviše pet ulaznica po transakciji ovaj put ne vrijedi, pa jedan kupac može kupiti ulaznice za cijelu ekipu.

Što dobivaju najveći kupci?

Dva kupca s najvećim brojem ulaznica kupljenih u jednoj transakciji dobivaju 1+1 ulaznicu za VIP ložu na utakmici s HNK Hajduk.

Više od dva najveća kupca s istim brojem ulaznica?

Ako više osoba bude imalo jednak broj kupljenih ulaznica, a to ujedno bude i najveći broj kupljenih ulaznica, VIP ulaznice dobit će one osobe čije su transakcije prije napravljene, odnosno tko je prije kupio ulaznice.

Tko sudjeluje u akciji?

Svi koji u jednoj transakciji kupe najmanje pet ulaznica. Ulaznicu i dalje možete kupiti i samo za sebe, ali kupnja manje od pet ulaznica ne ulazi u akciju.

Kako ćemo vas kontaktirati?

Ako želite sudjelovati, ostavite točnu e-mail adresu, kupujući ulaznice lokalno, na stadionskim blagajnama ili pak online na poveznici ulaznice.nk-osijek.hr, kako bismo dobitnike mogli kontaktirati.

Gdje mogu kupiti ulaznice?

Radno vrijeme je od četvrtka do subote, od 10 do 18 sati te u nedjelju, na dan utakmice, od 12 do 19 sati.

Koliko stoje ulaznice?

Za ovu utakmicu vrijede redovne cijene ulaznica, o čemu sve informacije možete pronaći na web stranici www.nk-osijek.hr

Vidimo se u nedjelju u 18 sati, a ekipu povedite sa sobom!