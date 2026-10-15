NK Osijek doveo španjolskog stručnjaka: Yago Aguilar Azón preuzima Akademiju

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NK Osijek imenovao je Yaga Aguilara Azóna novim direktorom Akademije. Dužnost preuzima 15. listopada, čime Klub čini još jedan važan korak u provedbi svoje dugoročne sportske strategije.

Španjolski stručnjak za razvoj nogometaša s gotovo 30 godina međunarodnog iskustva dolazi iz američkog MLS kluba Austin FC, a prethodno je radio diljem Europe, Azije i Bliskog istoka. Tijekom karijere sudjelovao je u razvoju mladih igrača koji su se afirmirali u profesionalnom nogometu i stigli do klubova poput FC Barcelone, Real Madrida i Valencije.

Aguilar Azón vodit će sve dobne kategorije Akademije, od U6 do U17, s jasnim zadatkom: izgraditi sustav koji kontinuirano prepoznaje i razvija mlade talente te ih priprema za prvu momčad NK Osijeka.

Ovim imenovanjem NK Osijek dodatno potvrđuje važnost Akademije kao jednog od temelja sportskog uspjeha, financijske održivosti i dugoročnog identiteta Kluba.

„Akademija je ključna za budućnost NK Osijeka. Razvoj naših igrača nije samo sportski prioritet, nego i temelj naše dugoročne održivosti i identiteta. S Yagom dovodimo međunarodno iskustvo u klub koji već ima snažne temelje, talentirane mlade igrače i izvrsne uvjete za rad.“, Alexandra Végh, predsjednica NK Osijeka.

Novi direktor Akademije surađivat će s Antom Bekavcem, uz nastavak stručne podrške Alberta Puiga, čije iskustvo uključuje rad u renomiranom sustavu razvoja mladih igrača FC Barcelone.

Jedan od ključnih prioriteta bit će jačanje povezanosti s lokalnim klubovima, školama i trenerima diljem Slavonije i Baranje, kako bi perspektivni mladi nogometaši dobili stvarnu priliku za napredak.

„Najvidljiviji pokazatelj bit će igrači Akademije u prvoj momčadi. No bio bih ponosan i na to da Akademija ima snažan sustav koji može kontinuirano stvarati talente, stručan trenerski kadar te dobre odnose s obiteljima i lokalnim klubovima”, Yago Aguilar Azón.

Ambicija NK Osijeka nadilazi razvoj pojedinih igrača i kratkoročne rezultate. Cilj je izgraditi održivu nogometnu strukturu, ukorijenjenu u svojoj zajednici, koja će razvijati talente kroz generacije.

Budućnost NK Osijeka raste u našoj Akademiji.