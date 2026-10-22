Navijači Osijeka, stižu ulaznice za dvije domaće utakmice: Evo kako do njih

U tijeku je prodaja ulaznica za sljedeću prvenstvenu utakmicu koju će naša momčad odigrati protiv Rudeša na Opus Areni s početkom u 18 sati. Paralelno će se, i to u paketu, od ove srijede, 21. listopada, prodavati i ulaznice za susret s Hajdukom koji je na rasporedu u nedjelju, 8. studenoga u 15 sati. Cijene kompleta su redovne za aktualnu sezonu 2026/27, dakle ako se odlučite za ovu opciju – riječ je jednostavno o iznosu koji plaćate za dvije kupljene ulaznice. Tijekom srijede ulaznice se mogu kupiti na linku ulaznice.nk-osijek.hr, a od četvrtka će krenuti i prodaja na Ticket pointu našeg stadiona.