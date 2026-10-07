Majka ih je učila da budu ljudi, a oni joj pokazali da se trud isplati: Braća koja žive za nogomet

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Dvojica braće, jedna velika ljubav i tisuće sati provedenih na nogometnom terenu. Njihova priča počela je još kao dječja navijačka avantura, a danas ih je nogomet doveo do velikih terena, turnira i prvoligaškog futsala.

Sve je započelo još u vrijeme one najveće navijačke euforije u Hrvatskoj. Oni su doslovno od malena strastveni navijači i igrači, rođeni s loptom u nogama. Njima je igralište uvijek značilo samo jedno – loptu. Kad je Ledo lansirao onaj sladoled “Vatreni navijač” uoči Eura 2016. godine, oni su se našli na tom omotu, a odmah nakon toga su snimili i poznati navijački spot s Neredom. Sve je zapravo krenulo kao ta neka dječja navijačka priča na ambalaži i televiziji.

Karijeru su prvo započeli davne 2017. u Otvorenoj školi NK Osijeka. Nakon toga su se našli u drugim klubovima. Znalo je tu kroz godine biti svega – i poraza, i loših dana, i svakakve okoline. Znali su ići na treninge i kad je padala kiša, i po snijegu i po ledu, ali nikada nisu posustali. Bilo je i ljutnje, padova, loših dana, pa čak i lošeg ophođenja prema njima i ismijavanja, ali nisu niti jednom odustali. Danas uspješno balansiraju dva sporta – veliki nogomet igraju za NK Slavonac Tenja, a uz njega fendlaju i futsal za kadete MNK Osijeka u prvoj ligi. Puni su ljubavi prema nogometu, kako navijački tako i igrački. Ponekad znaju odigrati čak i utakmice u našoj “kanal ligi“. Ponekad im bude i naporno, odrade jedan trening pa trče na drugi samo da bi stigli igrati, ali nekako to sve još uvijek uspijevaju uskladiti sa školom.

Stariji brat Toni (16) pohađa 2. razred Ekonomske i upravne škole u Osijeku. Na velikom nogometu igra kao igrač u polju, dok na futsalu oblači rukavice i brani. On je prvo i na futsalu bio igrač, a onda se dogodio totalni preokret. Skupljali su ekipu za Zimko, imali su sve igrače, ali im je falio golman. Dan prije turnira vidim ja Toni priprema rukavice i pitam ga pa nećeš valjda braniti, a on kaže hoću. On jednostavno sve daje za ekipu, pristao je braniti samo da se mogu prijaviti. Te zime mu se to užasno svidjelo, a bio je i stvarno dobar s obzirom na to da je prvi put stavio rukavice na ruke. Tako su krenuli njihovi turniri po Osijeku i okolici, Tin igra, Toni brani. Toni je toliko svestran da igra sa svojom kategorijom, ali se zna naći na terenu i kad ga stariji prijatelji zovu, pa brani i s ljudima od 30, 40 pa i 50 godina. Na turnirima su osvajali medalje i pehare, a ovo ljeto je dobio i pehar za najboljeg golmana.

Mlađi brat Tin (15) pohađa Osnovnu školu „Tin Ujević“. On je u oba sporta igrač u polju, a nedavno senašao i na okupljanju U15 selekcije za istaknute igrače s područja Osječko-baranjske županije. Koliko on voli nogomet pokazuje i situacija od jedne godine kad je slomio ruku. Dobio gips, doktor piše poštedu i kaže nema igranja. Jadan je plakao tamo doktoru u ordinaciji samo da mu ne stavlja gips jer on mora igrati utakmicu. Naravno da je gips dobio, ali naravno da ni utakmicu na kraju nije preskočio, morao je igrati.

Ono što mene najviše veseli kod njih je njihova skromnost. Nisu od onih momaka koji se guraju pod svaku cijenu. Njima je samo dobro da igraju i da su u nekom normalnom, zdravom timskom okruženju. Uvijek sam ih učila, bez obzira na poraze, loše dane i kad im ništa ne ide od ruke, da prije svega ostanu ljudi. Da budu osjećajni, susretljivi, i kad nekoga uvrijede na terenu ili u životu, da se znaju ispričati. Najbitnije je biti čovjek i raditi ono što voliš. Znali su se kroz sve ove godine osjećati jako loše, prolazili su kroz teška razdoblja i to ih je kao djecu znalo jako dirati. Ja sam sve to skupa proživljavala i prolazila zajedno s njima i uvijek im ulijevala nadu da se trud isplati i da će na kraju sve biti dobro. I evo, danas igraju veliki nogomet u NK Slavonac (Tenja) i futsal-MNK Osijek 1. HMNL liga.

U svemu tome im užasno puno znači što im treneri stvarno izlaze u susret, što su im velika podrška i imaju maksimalno razumijevanje za njihov ritam, bez njih bi sve ovo bilo puno teže. Od srca zahvaljujemo i jednom i drugom klubu na velikom razumijevanju, a trenutno najviše upravi NK Slavonac Tenja te i jednom i drugom treneru Saši na ogromnoj podršci i razumijevanju.