Kiara Premužak i poni Frodo prvaci Hrvatske u dresurnom jahanju!

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Mlada jahačica Konjičkog kluba Osijek, Kiara Premužak, osvojila je naslov prvakinje Hrvatske u kategoriji poni jahača na Prvenstvu Hrvatske u dresurnom jahanju, održanom od 9. do 11. listopada 2026. godine, u partnerstvu s ponijem Frodоm.

Kiara i Frodo ostvarili su rezultate od 62,584 % prvog i 65,542 % drugog dana natjecanja. S ukupno 128,126 bodova osvojili su prvo mjesto, ispred drugoplasiranog Matea Šena i ponija Brown Champion, koji su ostvarili 127,917 bodova. O prvom mjestu odlučila je vrlo mala razlika, što ovom uspjehu daje dodatnu vrijednost.

Kiara je polaznica Škole jahanja Konjičkog kluba Osijek, u kojoj trenira pod vodstvom iskusne i licencirane trenerice Tijane Špoljarić, koja je ostvarila zapažene sportske rezultate u preponskom i dresurnom jahanju. Škola jahanja mladim jahačima pruža priliku za razvoj jahačkih vještina, odgovornosti i sportskog duha, a Kiarin rezultat potvrda je važnosti kontinuiranog rada, predanosti i kvalitetnog stručnog vodstva.

„Ponosni smo na Kiarin uspjeh, koji je rezultat njezina truda, predanosti i ljubavi prema konjima, ali i kontinuiranog rada i stručnog vodstva. Ovakvi rezultati potvrda su da se kroz Školu jahanja KK Osijek stvaraju temelji za razvoj mladih i uspješnih sportaša. Kiarin naslov prvakinje Hrvatske velik je poticaj njoj, njezinoj trenerici i cijelom klubu”, poručuju iz Konjičkog kluba Osijek.

Uspjeh Kiare Premužak i ponija Frode još je jedan poticaj Konjičkom klubu Osijek da nastavi ulagati u mlade jahače i stvarati nove generacije uspješnih sportaša.