Karate Akademija Osijek niže uspjehe: Osam medalja i 12 plasmana za Balkansko prvenstvo

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Karate Akademija Osijek ostvarila je odličan rezultat na Kupu Hrvatske koji se održao proteklog vikenda u Zagrebu (Ivanja Reka) za kadete, juniore, U21 i seniore, osvojivši ukupno 8 medalja, četiri peta mjesta i jedno sedmo mjesto!

Natjecatelji su još jednom pokazali kvalitetu, borbenost i sportski karakter u konkurenciji najboljih hrvatskih karatista. Posebno veseli podatak da je klub ostvario čak 12 plasmana za Balkansko prvenstvo, čime su sportaši potvrdili kvalitetan rad i kontinuitet dobrih rezultata.

ZLATNE MEDALJE

– Bartol Klanac – U21, +84 kg

– Luka Škripić – seniori, -84 kg

SREBRNA MEDALJA

– Bartol Klanac – seniori, +84 kg

BRONČANE MEDALJE

– Ante Ogrebić – kadeti, -52 kg

– Karlo Batos – kadeti, +70 kg

– Luka Boban – juniori, -68 kg

– Bartol Klanac – juniori, +76 kg

– Luka Škripić – juniori, +76 kg

PETA MJESTA

– Nikolina Horvatović – U21

– Nikolina Horvatović – seniorke

– Gabrijel Nemet – kadeti, -52 kg

– Fran Vukmanić – kadeti, -57 kg

SEDMO MJESTO

– Petar Erdeši – kadeti, -52 kg

Svoj doprinos ekipnom uspjehu dali su i Patrik Žižanović, koji je nastupio u kategoriji kadeta -63 kg, te ostali članovi ekipe koji su kroz borbe stekli novo iskustvo i pokazali želju za napretkom.

Ponosni smo na sve naše natjecatelje koji su dostojno predstavljali Karate Akademiju Osijek. Svaka medalja, svaka pobjeda i svaka odrađena borba rezultat su predanog rada, discipline i odricanja na treninzima, kažu iz kluba.