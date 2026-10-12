Karate Akademija Osijek niže uspjehe: Osam medalja i 12 plasmana za Balkansko prvenstvo

Karate Akademija Osijek ostvarila je odličan rezultat na Kupu Hrvatske koji se održao proteklog vikenda u Zagrebu (Ivanja Reka) za kadete, juniore, U21 i seniore, osvojivši ukupno 8 medalja, četiri peta mjesta i jedno sedmo mjesto!
Natjecatelji su još jednom pokazali kvalitetu, borbenost i sportski karakter u konkurenciji najboljih hrvatskih karatista. Posebno veseli podatak da je klub ostvario čak 12 plasmana za Balkansko prvenstvo, čime su sportaši potvrdili kvalitetan rad i kontinuitet dobrih rezultata.
ZLATNE MEDALJE
– Bartol Klanac – U21, +84 kg
– Luka Škripić – seniori, -84 kg
SREBRNA MEDALJA
– Bartol Klanac – seniori, +84 kg
BRONČANE MEDALJE
– Ante Ogrebić – kadeti, -52 kg
– Karlo Batos – kadeti, +70 kg
– Luka Boban – juniori, -68 kg
– Bartol Klanac – juniori, +76 kg
– Luka Škripić – juniori, +76 kg
PETA MJESTA
– Nikolina Horvatović – U21
– Nikolina Horvatović – seniorke
– Gabrijel Nemet – kadeti, -52 kg
– Fran Vukmanić – kadeti, -57 kg
SEDMO MJESTO
– Petar Erdeši – kadeti, -52 kg
Svoj doprinos ekipnom uspjehu dali su i Patrik Žižanović, koji je nastupio u kategoriji kadeta -63 kg, te ostali članovi ekipe koji su kroz borbe stekli novo iskustvo i pokazali želju za napretkom.
Ponosni smo na sve naše natjecatelje koji su dostojno predstavljali Karate Akademiju Osijek. Svaka medalja, svaka pobjeda i svaka odrađena borba rezultat su predanog rada, discipline i odricanja na treninzima, kažu iz kluba.