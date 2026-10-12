Karate Akademija Osijek niže uspjehe: Osam medalja i 12 plasmana za Balkansko prvenstvo

  • 12 listopada, 202608:15
  • Autor: Redakcija 031

Karate Akademija Osijek ostvarila je odličan rezultat na Kupu Hrvatske koji se održao proteklog vikenda u Zagrebu (Ivanja Reka) za kadete, juniore, U21 i seniore, osvojivši ukupno 8 medalja, četiri peta mjesta i jedno sedmo mjesto!

Natjecatelji su još jednom pokazali kvalitetu, borbenost i sportski karakter u konkurenciji najboljih hrvatskih karatista. Posebno veseli podatak da je klub ostvario čak 12 plasmana za Balkansko prvenstvo, čime su sportaši potvrdili kvalitetan rad i kontinuitet dobrih rezultata.

ZLATNE MEDALJE

Bartol Klanac – U21, +84 kg
Luka Škripić – seniori, -84 kg

SREBRNA MEDALJA

Bartol Klanac – seniori, +84 kg

BRONČANE MEDALJE

Ante Ogrebić – kadeti, -52 kg
Karlo Batos – kadeti, +70 kg
Luka Boban – juniori, -68 kg
Bartol Klanac – juniori, +76 kg
Luka Škripić – juniori, +76 kg

PETA MJESTA

Nikolina Horvatović – U21
Nikolina Horvatović – seniorke
Gabrijel Nemet – kadeti, -52 kg
Fran Vukmanić – kadeti, -57 kg

SEDMO MJESTO

Petar Erdeši – kadeti, -52 kg

Svoj doprinos ekipnom uspjehu dali su i Patrik Žižanović, koji je nastupio u kategoriji kadeta -63 kg, te ostali članovi  ekipe koji su kroz borbe stekli novo iskustvo i pokazali želju za napretkom.

Ponosni smo na sve naše natjecatelje koji su dostojno predstavljali Karate Akademiju Osijek. Svaka medalja, svaka pobjeda i svaka odrađena borba rezultat su predanog rada, discipline i odricanja na treninzima, kažu iz kluba.

 

Karate Akademija Osijek niže uspjehe: Osam medalja i 12 plasmana za Balkansko prvenstvo Foto: Karate akademija Osijek

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