[FOTO] Od euforije do razočaranja: Osijek poveo u 2. minuti, a Istra slavila s 3:1

U 9. kolu SuperSport Hrvatske nogometne lige naša je momčad prvi puta ove sezone izgubila na domaćem terenu. Bilo je 1:3 u susretu s Istrom 1961 pred 6016 gledatelja na Opus Areni . Osijek je vrlo rano poveo, već u 2. minuti lijepim golom Šimuna Mikolčića iz slobodnog udarca, no gosti su prvo uspjeli izjednačiti do odlaska na odmor, a onda u nastavku postići još dva pogotka.

Da, razočaravajući je ovo ishod jer smo očekivali puno više. Iako smo dobro krenuli, postigli vrlo rano pogodak i došli u vodstvo. Mislim da smo u tom prvom poluvremenu odigrali dobro, dok je drugo za nas bilo vrlo teško. U drugom dijelu utakmice sve je bilo sasvim drugačije. Mislim da su oni svaki puta osvajali „druge“ lopte. Nakon toga nam je bilo jako teško vratiti loptu u naš posjed i kreirati nešto više i bolje. I baš je to činilo razliku u njihovu korist, izjavio je desni bočni u redovima Bijelo-plavih, Nizozemac Jay Kruiver.

Nakon poraza od Istre, Bijelo-plavi se okreću sljedećem kolu i utakmici protiv Gorice na Opus Areni.

Znali smo i prije utakmice da su oni jako dobra momčad. Gledali smo snimke njihovih utakmica i imali smo dobar plan za danas, međutim, nažalost nam se dogodio poraz. Moramo se sada vratiti pobjedom u idućem kolu, osvojiti sva tri boda u sljedećem susretu. To je ono što želimo.