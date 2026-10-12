[FOTO] Hvar treći put domaćin Spartana: dva svjetska prvenstva i više od 3.500 sportaša iz 63 države

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Više od 3.500 sportaša iz 63 države svijeta sudjelovalo je na trećem izdanju Spartana na Hvaru, održanom od 8. do 11. listopada 2026. Četverodnevni program obuhvatio je svjetska prvenstva u disciplinama 100M i Sprint 5K, utrke Beast 21K i Super 10K te Spartan Kids. Za dva svjetska prvenstva osiguran je ukupni nagradni fond od 100.000 američkih dolara, a hvarski Beast ujedno je bio druga postaja regionalnog National Adriatic Seriesa.

Natjecanje se odvijalo na hvarskoj rivi i stazama koje su povezivale obalu, gradske ulice i uspon prema Fortici. Kratka staza sa završnicama jedan na jedan privukla je pozornost publike na 100M prvenstvu, dok su dulje utrke natjecatelje vodile izvan gradskog središta, na teren koji je uz svladavanje prepreka tražio i izdržljivost na usponima.

Uz sportaše pristigle iz cijelog svijeta, na stazama su u velikom broju nastupili i sami otočani. Njihovo sudjelovanje, ali i organizacijske izazove koje su donijele vremenske neprilike, istaknuo je gradonačelnik Hvara Šime Ravlić:

Ovogodišnji Spartan vikend bio je poseban izazov i natjecateljima i organizatorima, i sretni smo što je nadmašio sva očekivanja. Vremenske neprilike bile su dodatna prepreka koju su organizatori uspješno savladali, na čemu iskreno čestitamo svima koji su na terenu iznijeli ovaj zahtjevan projekt do kraja.

U samo tri godine Spartana u Hvaru broj zemalja sudionika narastao je sa 35 na 63 zemlje, što je jasan pokazatelj rastućeg interesa za ovaj sport, ali i za Hvar kao domaćina ove manifestacije. O promociji koju oduševljeni natjecatelji, uz službene kanale organizatora, raznose diljem svijeta, ne moramo posebno govoriti.

Posebno nas veseli odaziv otočana: na utrkama od 5, 10 i 21 kilometar sudjelovalo je 59 Hvarki i Hvarana, neki od njih su uspješno završili sve tri utrke, dok je od 530 natjecatelja u dječjoj utrci čak 246 bilo s otoka. Poruka poslana mladima i otočanima kroz energiju, upornost i duh ovih izuzetnih atleta kojima smo bili domaćini gotovo čitav tjedan, više je nego jasna.

Spartan u Hvaru uspješna je i pozitivna priča, stoga još jednom zahvaljujemo osnivaču i čelnom čovjeku organizacije Joeu de Seni na povjerenju, lokalnom organizatoru na odličnoj suradnji, Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske i Hrvatskoj turističkoj zajednici na potpori te svim lokalnim sudionicima i suradnicima. Svi zajedno smo i ovo izdanje Spartana učinili spektakularnim.”

100M World Championship: svjetski naslov u nekoliko desetaka sekundi

Oliver Addy iz Engleske osvojio je naslov svjetskog prvaka na 100 metara. U finalu je ostvario vrijeme od 32,574 sekunde i pobijedio Caleba Rileyja, koji je stazu završio za 36,477 sekundi. Treće mjesto pripalo je Tommyju Matthewsu s rezultatom 31,746 sekundi u utrci za broncu.

Za Addyja, koji se OCR-om natjecateljski bavi četiri godine, pobjeda na Hvaru zaokružila je uspješnu sezonu, a već razmišlja i o povratku.

„Ne mogu vjerovati da me ovaj sport doveo ovamo. Iza mene je odlična sezona i jedva čekam što slijedi. Svakako se želim vratiti sljedeće godine i obraniti naslov. Spreman sam, jedva čekam!” rekao je Addy.

U ženskom finalu slavila je Poljakinja Kasia Jonaczyk s vremenom 40,882 sekunde. Srebro je osvojila May Yahalom iz Izraela s rezultatom 1:05,297, a broncu Amerikanka Jaleesa Himka koja je u utrci za treće mjesto ostvarila vrijeme 32,740 sekundi.

Koliko joj naslov znači, Jonaczyk je opisala neposredno nakon finala:

„Ne mogu prestati osmjehivati se, još uvijek ne mogu vjerovati. Spartan mi je bio najvažnija utrka ove godine. Ovaj naslov bio je ono što mi je nedostajalo. Iskreno, pola godine nisam vjerovala da ga mogu osvojiti, a sada stojim ovdje i razgovaram s vama. Osjećam se kao u raju”, rekla je Jonaczyk.

U završnim rundama 100M prvenstva o plasmanu odlučuje izravan dvoboj, pa su vremena finalista i osvajača brončanih medalja ostvarena u zasebnim utrkama.

Nagrade su uručili Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Rob Stull, predsjednik Međunarodnog saveza modernog petoboja (UIPM), i Šime Ravlić, gradonačelnik Hvara.

Nagradni fond ove discipline iznosio je 70.000 dolara, podjednako raspoređenih između muške i ženske konkurencije. Pobjednicima je pripalo po 18.000 dolara, drugoplasiranima 10.000, osvajačima trećeg mjesta 5.500, a četvrtoplasiranima 1.500 dolara.

Sprint 5K World Championship: brz početak nije dovoljan za zlato

Na Sprint 5K World Championshipu koji je uključivao pet kilometara i 20 prepreka, najbrži među 56 natjecatelja u muškoj konkurenciji bio je Nizozemac Frank Oosterom. Do zlata je stigao s vremenom 39:54, ispred Francuza Gregoryja Basilica, koji je završio za 40:26, i Čeha Richarda Hyneka s rezultatom 40:39.

U ženskoj konkurenciji naslov svjetske prvakinje osvojila je Zuzana Kocumova s vremenom 47:35. Srebro je pripalo Sabrini Daolio, koja je utrku završila za 48:00, a broncu je osvojila Henriette Bardrum s rezultatom 48:43.

Za Sprint prvenstvo osiguran je nagradni fond od 30.000 dolara, također jednako podijeljein između dviju konkurencija. Prvo mjesto donosilo je 7.000 dolara, drugo 4.000, treće 2.000, četvrto 1.500, a peto 500 dolara.

Hvarski Beast donio bodove za Adriatic Series

Beast utrka održana 10. listopada imala je dodatnu važnost za natjecatelje uključene u Adriatic Series. Nakon početne Super utrke u Svetoj Nedelji, na Hvaru su na 21 kilometru i 30 prepreka prikupljali bodove uoči završnice serije na Krvavcu 17. listopada.

U ženskoj konkurenciji hvarske postaje pobijedila je Talijanka Claudia Bongiovanni s vremenom 2:41:37, dok je među muškarcima slavio je Norvežanin Espen Berget s rezultatom 2:13:53.

Adriatic Series povezuje tri utrke u zajednički poredak za kategorije Elite i Age Group. Bodovi se dodjeljuju prema plasmanu, a pobjeda donosi 300 bodova. U konačni zbroj ulaze dva najbolja rezultata, što znači da i natjecatelji kojima je Hvar bio prvi nastup u seriji mogu konkurirati za ukupni plasman nastupom na završnom Beastu na Krvavcu.

Super utrka i više od 500 djece na stazama

Super 10K, s 10 kilometara i 25 prepreka, okupio je natjecatelje različitih razina iskustva – od onih kojima je Hvar bio prvi Spartan do sudionika s brojnim utrkama iza sebe. Na startu su se, uz pripreme za utrku, plesalo i smijalo, pa je zajedničko zagrijavanje brzo preraslo u druženje prije izlaska na stazu.

Svoje utrke imali su i najmlađi. Na Spartan Kids utrkama nastupilo je više od 500 djece. Najkraća staza, duga jedan kilometar, bila je preporučena za uzrast od četiri do šest godina. Utrka na 1,5 kilometara bila je otvorena djeci od sedam do 14 godina, a na tri kilometra djeci od devet do 14 godina.

Prepreke prilagođene uzrastu uključivale su penjanje, puzanje i preskakanje, a svaki završetak utrke nagrađen je finišerskom medaljom. Roditelji i prijatelji pratili su djecu uz stazu, pa je dio programa namijenjen najmlađima okupio i brojne obitelji.

Više od 300 članova tima i 143 volontera

U provedbi četverodnevnog programa sudjelovalo je više od 300 članova tima i 143 volontera. Organizacijske i produkcijske ekipe, suci i službe sigurnosti brinuli su o odvijanju utrka, dok su volonteri pomagali natjecateljima i pružali podršku na terenu.

Dolazak sportaša s obiteljima i timovima donio je dodatnu potražnju za smještajem, ugostiteljskim uslugama i prijevozom u listopadu, nakon glavne ljetne sezone. Upravo je doprinos događaja produljenju sezone istaknuo Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta:

„Spartan World Championship Hvar izvrstan je primjer kako velika međunarodna sportska događanja mogu pridonijeti razvoju cjelogodišnjeg turizma i stvaranju dodatne vrijednosti za destinaciju izvan glavne turističke sezone. Posebno nas veseli što je Hvar sredinom listopada ponovno okupio tisuće sudionika i njihovih pratitelja iz više od 60 zemalja svijeta, potvrđujući snažan međunarodni karakter događanja i Hrvatske kao sportsko-turističke destinacije. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo turizma i sporta ove su godine prepoznali značaj projekta te njegovo održavanje sufinancirali s 1.350.000 eura. Ponosni smo na rezultate ostvarene ove godine, ali i na razvoj koji je Spartan World Championship Hvar ostvario tijekom protekle tri godine.“

Hvar i Spartan nastavljaju suradnju 2027.

Spartan se vraća na Hvar od 7. do 10. listopada 2027. godine. Četvrto izdanje bit će prilika za novi susret s otokom iz drukčije perspektive. Organizatori pozivaju dosadašnje sudionike da se vrate po novi rezultat, a one koji su ove godine pratili utrke uz stazu da sljedeće jeseni i sami stanu na start.