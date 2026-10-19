Dvostruki europski prvak nastavlja nizati uspjehe, Kovtun izborio dva finala SP-a

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Hrvatska gimnastika na sjajan je način otvorila 54. Svjetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, koje se od 17. do 25. listopada održava u nizozemskom Rotterdamu. Hrvatski reprezentativac, Illia Kovtun, odličnim je nastupima u kvalifikacijama izborio plasman u čak dva finala – višeboja i ruča, potvrdivši još jednom svoje mjesto na samom svjetskom vrhu.

Kovtun je posebno impresivan bio na svojoj najjačoj spravi, ručama, na kojima je za izvedbu dobio 14,900 bodova (početna ocjena 6,000), čime je ostvario drugu najbolju ocjenu kvalifikacija i osigurao mjesto u finalu među osam najboljih svjetskih gimnastičara. Ispred njega bio je samo Kinez Zou Jingyuan s ocjenom 15,466, dok su iza hrvatskog reprezentativca ostali, između ostalih, japanski gimnastičari Shinnosuke Oka (14,866) i Daiki Hashimoto (14,800).

Odličan nastup ostvario je i u višeboju, u kojem je na svih šest sprava prikupio ukupno 83,099 bodova, što mu je donijelo šesto mjesto u kvalifikacijskom poretku i plasman u finale među 24 najbolja svjetska višebojca. Na parteru je osvojio 14,000 bodova, na konju s hvataljkama 13,400, na karikama 13,100, na preskoku 13,966, na ručama 14,900 te na preči 13,733 boda.

Nadomak finala ostao je i na parteru, na kojem je s ocjenom 14,000 zauzeo deveto mjesto te je prva rezerva za finale ove sprave.

Ovaj uspjeh nastavak je iznimno uspješne sezone hrvatskog reprezentativca, koji je na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu osvojio dvije zlatne medalje, u višeboju i na ručama, dok je na preči i parteru zauzeo četvrta mjesta. Nakon dvostrukog europskog zlata pred domaćom publikom, Kovtun je sada napravio novi veliki korak i na svjetskoj sceni, gdje će imati dvije prilike za borbu za medalje.

„Završile su naše kvalifikacije i mogu reći da je sve prošlo dobro. Izborili smo dva finala, u višeboju i na ručama. Moja trenerica i ja smo zadovoljni. Nažalost, bilo je nekoliko manjih pogrešaka u kvalifikacijama, ali sada imamo četiri dana da ih ispravimo i još se bolje pripremimo za finale višeboja. Osjećam se dobro i spreman sam za daljnji rad“, poručio je Illia.

Finale muškog višeboja na rasporedu je u četvrtak, 22. listopada, od 19:30 sati, dok će se finale ruča održati u nedjelju, 25. listopada, tijekom završnog dana Svjetskog prvenstva.

Nakon uspješnog otvaranja prvenstva u muškoj konkurenciji, slijede nastupi hrvatskih gimnastičarki. Prva će nastupiti Mila Prpić koja će danas, u nedjelju, 18. listopada, od 19:40 sati nastupiti u kvalifikacijama višeboja.

U ponedjeljak, 19. listopada, od 16:00 sati na rasporedu su nastupi preostalih triju hrvatskih reprezentativki. Tijana Korent natjecat će se na preskoku, Tina Zelčić na gredi, a Sofia Mešter na dvovisinskim ručama. Sve tri nastupit će u sedmoj kvalifikacijskoj skupini.