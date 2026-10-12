Dvije pobjede i dva poraza za ekipe ŽOK Osijeka

Sve četiri seniorske ekipe ŽOK Osijeka igrale su ovog vikenda. Seniorke su u 2. kolu SuperSport Superlige poražene u Kaštelima, druga ekipa slavila je u Našicama nakon tie-breaka, a u 1. kolu 3. lige treća ekipa pobijedila je doma, dok je četvrta izgubila u Vukovaru.

SuperSport Superliga, 2. kolo

U subotu navečer seniorke ŽOK Osijeka izgubile su od ŽOK Ribola Kaštela 0:3 (18:25, 18:25, 19:25). Domaćice su bile bolje u sva tri seta, a Osječanke su najviše otpora pružile u trećem. Utakmica je trajala 76 minuta igre i prenosila se uživo na YouTube kanalu kluba.

ŽOK Ribola Kaštela – ŽOK Osijek 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

SD Kaštel Sućurac, Kaštela

Suci: Ana Tomas Pešut, Ana Stipaničev

Delegat: Ivica Špadina

ŽOK Osijek: Biljan, Rajndl, Kuna, Šoš, Weinand, Karačić, Marinović, Medić, Jukić, Rukovanjski (libero). Trener: Miodrag Stojaković.

1. B liga, skupina Istok, 2. kolo

Druga ekipa ŽOK Osijeka upisala je prve bodove sezone. U Našicama je nakon preokreta pobijedila ŽOK Našice 3:2. Domaćice su dobile prvi i treći set na razliku (27:25, 28:26), no Osječanke su uvjerljivo osvojile četvrti set 25:11, a u tie-breaku slavile 15:9. Utakmica je trajala 129 minuta.

ŽOK Našice – ŽOK Osijek II 2:3 (27:25, 20:25, 28:26, 11:25, 9:15)

OŠ Kralja Tomislava, Našice

Suci: Danijel Franjković, Lukrecija Šarić

Delegat: Zvonko Kajunić

ŽOK Osijek II: Kolarić Tokić, Budiša, Blažeka, Dragišić, Lizak, Šušnjara, Kerovec, Jurić, Sakić, Bokulić, Vidović i Petrović (libero). Trenerica: Renata Korenički.

3. liga, regija Istok, 1. kolo

Treća ekipa sezonu je otvorila pobjedom. U dvorani NŠD Gradski vrt svladala je ŽOK Nova Gradiška 3:0 (25:21, 25:16, 25:11).

Četvrta ekipa poražena je u Vukovaru od ŽOK Enna Vukovar III 1:3 (12:25, 25:18, 22:25, 12:25). Osječanke su osvojile drugi set, a treći su izgubile tek u završnici.

ŽOK Osijek III – ŽOK Nova Gradiška 3:0 (25:21, 25:16, 25:11)

NŠD Gradski vrt, Osijek. Sudac: Kristijan Bečeheli.

ŽOK Enna Vukovar III – ŽOK Osijek IV 3:1 (25:12, 18:25, 25:22, 25:12)

OŠ D. Tadijanović, Vukovar. Sudac: Dino Šoš.