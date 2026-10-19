Dva turnira, niz medalja: odličan vikend za Judo klub Mladost

Proteklog vikenda u Vinkovcima je održano CRO OLYMPIC HOPES TOURNAMENT Higl Open 2026. natjecanje, a koje je okupilo 352 natjecatelja.
Judo klub Mladost iz Osijek nastupio je sa svojim natjecateljima i ostvario izvrsne rezultate:
Uzrast U12
Ivan Karika do 34 kg srebro
Barbara Slatki do 40 kg bronca
Petar Jokić do 55 kg bronca
Aaron Varga +55 kg bronca
Matija Mijok do 42 kg 5. mj.
Lea Pastuović do 44 kg 5. mj.
Gabriella Vačora do 32 kg 7. mj.
Bruna Čalošević do 40 kg 7. mj.
Uzrast U14
Ivan Poljak do 55 kg zlato
Ivan Karika do 34 kg bronca
Matija Mijok 5. mj.
Uzrast U16
Jakov Pirić do 55 kg srebro
Ivan Poljak do 55 kg bronca
Vjeko Roso do 42 kg srebro
Vanessa Varga do 63 kg bronca
Benjamin Tomašević do 60 kg 5. mj.
U uzrastu U12 nastupili su još: Karlo Burek do 30 kg, Borna Burek do 30 kg, Luka Đurić do 34 kg, David Mazur do 38 kg i Donat Vačora do 34 kg.
Idućeg dana u Mađarskoj je održano Elso Beton – Ödön SZABÓ Memorial Competition International Competition, na kojemu je nastupilo 78 klubova, a među njima i Judo klub Mladost sa svojim natjecateljima:
U11 (2016)
Matija Mijok do 39 kg zlato
Barbara Slatki do 40 kg bronca
Ivan Karika – 5. mj.
U12 (2025)
Aaron Varga +60 kg bronca
Benjamin Tomašević bronca
Jakov Pirić bronca
Trener Željko Damjanić.