Dva turnira, niz medalja: odličan vikend za Judo klub Mladost

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Proteklog vikenda u Vinkovcima je održano CRO OLYMPIC HOPES TOURNAMENT Higl Open 2026. natjecanje, a koje je okupilo 352 natjecatelja.

Judo klub Mladost iz Osijek nastupio je sa svojim natjecateljima i ostvario izvrsne rezultate:

Uzrast U12

Ivan Karika do 34 kg srebro

Barbara Slatki do 40 kg bronca

Petar Jokić do 55 kg bronca

Aaron Varga +55 kg bronca

Matija Mijok do 42 kg 5. mj.

Lea Pastuović do 44 kg 5. mj.

Gabriella Vačora do 32 kg 7. mj.

Bruna Čalošević do 40 kg 7. mj.

Uzrast U14

Ivan Poljak do 55 kg zlato

Ivan Karika do 34 kg bronca

Matija Mijok 5. mj.

Uzrast U16

Jakov Pirić do 55 kg srebro

Ivan Poljak do 55 kg bronca

Vjeko Roso do 42 kg srebro

Vanessa Varga do 63 kg bronca

Benjamin Tomašević do 60 kg 5. mj.

U uzrastu U12 nastupili su još: Karlo Burek do 30 kg, Borna Burek do 30 kg, Luka Đurić do 34 kg, David Mazur do 38 kg i Donat Vačora do 34 kg.

Idućeg dana u Mađarskoj je održano Elso Beton – Ödön SZABÓ Memorial Competition International Competition, na kojemu je nastupilo 78 klubova, a među njima i Judo klub Mladost sa svojim natjecateljima:

U11 (2016)

Matija Mijok do 39 kg zlato

Barbara Slatki do 40 kg bronca

Ivan Karika – 5. mj.

U12 (2025)

Aaron Varga +60 kg bronca

Benjamin Tomašević bronca

Jakov Pirić bronca

Trener Željko Damjanić.