Prijave su otvorene: Učenici i studenti mogu do županijskih stipendija

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Osječko-baranjska županija objavila je 6. listopada 2026. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026./2027. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije i dostupan je na poveznici, u Glasu Slavonije te na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Natječaj je otvoren do 21. listopada 2026. godine.

Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna 2026. do 30. lipnja 2027. godine, u mjesečnom iznosu od 100,00 eura, dok će studenti stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine, u mjesečnom iznosu od 200,00 eura.

Osječko-baranjska županija stipendije učenicima i studentima dodjeljuje od 2002. godine, a od školske, odnosno akademske godine 2026./2027. uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300,00 eura mjesečno, s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek.

„Povećali smo broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 120. Od ove je godine omogućena i dodjela stipendija studentima 1., 2. i 3. godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240.000,00 eura na 320.000,00 eura. Osječko-baranjska županija novom Odlukom modernizira sustav stipendiranja, proširuje krug korisnika i snažnije povezuje stipendije s izvrsnošću, obrazovnim prioritetima i potrebama tržišta rada“, istaknula je županica Nataša Tramišak.