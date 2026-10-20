Pola milijuna eura za bolju Slavoniju: Studenti osmislili aplikaciju za prijevoz, agrohub i digitalni centar

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Jedna aplikacija za tramvaje, autobuse i vlakove, zajednički centar za slavonske OPG-ove i prostor u kojem bi mladi pokretali vlastite tvrtke. To su najbolje ideje studenata na EFOS Business Hackathonu, održanom na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Pred njima je bio zadatak koji im je postavila Osječko-baranjska županija: osmisliti gospodarski projekt s početnim budžetom od 500.000 eura koji bi se mogao razviti u tri godine i donijeti novu vrijednost županiji.

Natjecanje su organizirali Ekonomski fakultet u Osijeku, AIESEC Osijek i Money Tik Talk, uz pokroviteljstvo Osječko-baranjske županije, koja je osmislila poslovni zadatak. Projekti su mogli obuhvatiti različita područja gospodarstva, od poljoprivrede i turizma do tehnologije te digitalizacije.

Jedna aplikacija za sav javni prijevoz

Prvo mjesto osvojila je aplikacija GoOS, koju je osmislio tim Stonks Inc. Umjesto traženja voznih redova na nekoliko različitih mjesta, putnici bi u jednoj aplikaciji mogli isplanirati putovanje i kupiti kartu. GoOS bi povezivao gradski prijevoz, regionalne autobuse i vlakove, a korisnicima omogućio pregled polazaka i presjedanja. Predviđena je kupnja karata putem mobitela te sučelje na hrvatskom i engleskom jeziku.

„Željeli smo riješiti problem s kojim se putnici svakodnevno susreću. Ideja je da na jednom mjestu mogu vidjeti kako najbrže stići do odredišta i kupiti kartu, bez pretraživanja različitih prijevoznika”, istaknuli su članovi pobjedničkog tima.

Slavonski OPG-ovi pod zajedničkim krovom

Drugo mjesto osvojio je Agrohub – Ambari, projekt tima Baltičke nemani koji povezuje male poljoprivredne proizvođače, trgovinu i turizam. Agrohub bi bio zajednički prodajni prostor u kojem bi slavonski OPG-ovi nudili proizvode pod prepoznatljivim brendom. Projekt predviđa i podršku proizvođačima u razvoju poslovanja te organizirane turističke posjete.

„Mali proizvođači često imaju odlične proizvode, ali teško dolaze do kupaca. Željeli smo osmisliti mjesto na kojem bi mogli nastupati zajedno i pritom postati dio turističke ponude Slavonije”, objašnjavaju studenti.

Digitalni centar za nova radna mjesta

Treće mjesto pripalo je projektu Slavonija Digital Valley, tehnološkom centru namijenjenom startupovima, mladim poduzetnicima, freelancerima i digitalnim nomadima.

„Htjeli smo ponuditi mladima razlog da svoje poslovne ideje razvijaju ovdje. Osim prostora za rad, važni su nam edukacija, mentorstvo i mogućnost da odmah počnu surađivati s lokalnim poduzetnicima”, istaknuli su autori projekta.

Nagrade koje povezuju studente s gospodarstvom

Osječko-baranjska županija najboljim je timovima osigurala prilike za upoznavanje poslovnog okruženja. Pobjednički tim posjetit će poduzetnika s područja Osječko-baranjske županije i iz prve ruke upoznati se s razvojem poslovanja. Drugoplasirani i trećeplasirani tim imat će priliku posjetiti gospodarski sajam dan prije njegova otvaranja, pratiti završne pripreme i vidjeti kako se takvo događanje organizira.

Utješnu nagradu dobio je tim s projektom Čista voda, koji se bavio posebno aktualnom temom zaštite okoliša. I njegovi će članovi imati priliku posjetiti gospodarski sajam dan prije otvaranja i upoznati se s pripremama za njegovo održavanje.

Ovakve ideje mogu donijeti novu vrijednost Županiji

„Zadovoljni smo kvalitetom i raznolikošću projekata jer su studenti prepoznali konkretne potrebe naše županije i ponudili ideje koje mogu donijeti dodanu vrijednost gospodarstvu i stanovnicima. Posebno nas veseli što su razmišljali o poslovnim modelima i dugoročnoj održivosti svojih prijedloga. Želimo da ovakvi projekti potaknu mlade na poduzetništvo i pokažu im da svoje ideje mogu razvijati upravo u Osječko-baranjskoj županiji”, istaknula je Martina Jukić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije. O najboljim projektima odlučivao je četveročlani žiri u kojem su, uz Martinu Jukić, bili Marina Vuko, viša stručna suradnica istog županijskog odjela, prof. dr. sc. Aleksandar Erceg s Ekonomskog fakulteta u Osijeku te Romana Vukadin, osnivačica Money Tik Talka, medijske platforme za generaciju Z posvećene financijskoj pismenosti, poduzetništvu i karijeri.

Studente je u ime Ekonomskog fakulteta u Osijeku pozdravila prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, prodekanica za suradnju s okruženjem i međunarodnu suradnju. U organizaciji i koordinaciji studentskih timova sudjelovala je Iva Salajlić iz AIESEC-a Osijek, dok su natjecateljima u razradi poslovnih modela, financijskih planova i prezentacija pomagali mentori s EFOS-a Marija Kaplan Ileš, Ružica Stanić i Bruno Mandić.