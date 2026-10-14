Grad Osijek dijeli 84 stipendije: Učenici dobivaju 100, a studenti 200 eura mjesečno

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Grad Osijek raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2026./2027. Ukupno će biti dodijeljene 84 stipendije, od čega 32 učenicima i 52 studentima.

Učenici će mjesečno primati 100 eura, dok je za studente predviđena stipendija od 200 eura mjesečno. Stipendije za učenike dodjeljuju se u kategorijama deficitarnih zanimanja, darovitih učenika i učenika s invaliditetom. Studenti se mogu prijaviti u kategorijama deficitarnih zanimanja, STEM studijskih programa, darovitih studenata i studenata s invaliditetom.

Među deficitarnim zanimanjima za učenike nalaze se, među ostalima, kuhari, konobari, zavarivači, stolari, medicinske sestre i tehničari, dok su za studente obuhvaćeni studiji sestrinstva, primaljstva, logopedije, edukacijske rehabilitacije i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Osijeka koji ispunjavaju propisane uvjete vezane uz status školovanja, uspjeh i odabranu kategoriju. Pri odabiru kandidata vrednovat će se školski i akademski uspjeh, sudjelovanje na natjecanjima, sportski rezultati, paralelno školovanje te socijalni status.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 28. listopada 2026. godine, na adresu Grada Osijeka, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Franje Kuhača 9, uz naznaku „Natječaj za stipendiju Grada Osijeka“.

Obrasci i detaljni uvjeti natječaja dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka, osijek.hr.