Bronca za Osijek! Mladi robotičari iz OŠ August Šenoa ostvarili sjajan uspjeh

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Prošli tjedan Zagreb je bio domaćin velikog međunarodnog robotičkog natjecanja World Robot Olympiad (WRO) – Open Championship Europe, koje je okupilo mlade robotičare iz cijeloga svijeta. Na natjecanje je pozvano čak 220 timova iz 54 države, među kojima je bilo samo 13 timova iz hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Posebno se istaknula Osnovna škola August Šenoa iz Osijeka, iz koje su pozvana čak tri tima, ujedno jedini predstavnici grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Činjenica da gotovo četvrtina svih hrvatskih timova dolazi iz jedne osječke osnovne škole izniman je uspjeh i potvrda višegodišnjeg predanog rada s učenicima u području robotike, programiranja i razvoja inovativnih rješenja.

Mladi osječki robotičari natjecali su se u tri različite kategorije i ostvarili zapažene rezultate. Najveći uspjeh ostvarili su Jona Hajdinjak i Una Mutavdžić, učenici 5. i 6. razreda koji su u kategoriji Future Innovators Elementary osvojili izvrsno 3. mjesto i popeli se na pobjedničko postolje europskog natjecanja.

U kategoriji Robo Mission Elementary, u kojoj roboti moraju samostalno izvršavati zadatke na natjecateljskom polju, Niko Balatinac i Jakov Pavićosvojili su 11. mjesto, dok su Emanuel Brumnić i Lovro Patarić u kategoriji Robo Sports, koja zahtijeva precizno upravljanje autonomnim robotima u sportskim izazovima, zauzeli 14. mjesto.

Osim natjecateljskih rezultata, sudjelovanje na ovako velikom međunarodnom događaju učenicima je pružilo priliku za razmjenu znanja i iskustava s vršnjacima iz drugih zemalja, upoznavanje različitih robotskih rješenja i sklapanje novih prijateljstava.

Iz škole ističu kako su iznimno ponosni na sve natjecatelje, njihove mentore i učenike volontere te zahvaljuju svima koji su omogućili njihov nastup na ovom velikom međunarodnom događaju. Posebnu zahvalu upućuju Udruzi CHAOS iz Josipovca, s kojom već nekoliko godina ostvaruju vrlo uspješnu suradnju u području robotike. A novi izazovi već su pred njima – zajedno s Udrugom CHAOS planiraju odlazak na Svjetsku robotičku olimpijadu u Portoriku u prosincu ove godine, gdje će mladi robotičari ponovno imati priliku odmjeriti snage s najboljim timovima iz cijeloga svijeta.