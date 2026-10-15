U Osijeku otvorena velika izložba posvećena Oscaru Nemonu i ikonama 20. stoljeća

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U Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku je svečano upriličen vernissage izložbe „Portreti epohe: Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća“, iznimnog kulturnog događaja posvećenog životu i stvaralaštvu jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara međunarodnog ugleda, Osječanina Oscara Nemona.

Izložba je organizirana u povodu 120. obljetnice Nemonova rođenja te donosi dosad najopsežniji pregled njegova stvaralaštva predstavljen u Hrvatskoj. Nemonov bogati umjetnički opus, obilježen portretima istaknutih ličnosti političkog, kulturnog i društvenog života 20. stoljeća, svjedoči o njegovoj iznimnoj umjetničkoj vještini i trajnom doprinosu međunarodnoj kiparskoj sceni, ali i o snažnoj povezanosti njegova života i djela s rodnim Osijekom.

Svečanosti su nazočili županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin, članice obitelji Oscara Nemona – kćeri Lady Aurelia Young i Electra te unuka Sophia, veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Nj. E. Nissan Amdur, veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Javed Patel, veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj William De Baets te brojni drugi uzvanici i predstavnici kulturnog i javnog života.

Prisutnima su se prigodnim obraćanjima obratili ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin, Lady Aurelia Young, autor izložbe Daniel Zec i kustosica Anja Kindl. Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin zahvalio je obitelji Oscara Nemona na povjerenju i podršci u realizaciji izložbe, kao i Osječko-baranjskoj županiji, Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu kulture i medija na prepoznavanju njezine važnosti i pruženoj potpori. Zahvalu je uputio i svim suradnicima koji su svojim znanjem, angažmanom i predanošću pridonijeli ostvarenju projekta, istaknuvši kako je ova izložba važan trenutak za Muzej, ali i prilika da se Osijeku i široj javnosti približi umjetnička ostavština njegova znamenitog sugrađanina.

Lady Aurelia Young s okupljenima je podijelila oduševljenje realiziranom izložbom koja na dostojanstven i sveobuhvatan način predstavlja bogato stvaralaštvo njezina oca Oscara Nemona, istaknuvši pritom zahvalnost svima koji su svojim trudom, predanošću i podrškom pridonijeli ostvarenju ovog iznimnog projekta i očuvanju umjetničke ostavštine koja i danas nadahnjuje nove generacije.

Autor izložbe Daniel Zec, tijekom svog je obraćanja okupljene upoznao s koncepcijom izložbe, njezinim nastankom i najvažnijim obilježjima Nemonova bogatog umjetničkog opusa, istaknuvši pritom njegovu međunarodnu afirmaciju te značaj portretnog kiparstva u bilježenju osoba koje su obilježile 20. stoljeće. Kustosica Anja Kindl naglasila je kako postavljanje ovako velike i značajne izložbe nije bilo nimalo lak zadatak, no zahvaljujući svesrdnoj pomoći obitelji Nemon, Osječko-baranjskoj županiji, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture i medija te svima koji su na bilo koji način sudjelovali u njezinoj realizaciji, ostvaren je izniman projekt koji na jednom mjestu okuplja vrijedna djela Oscara Nemona i pruža sveobuhvatan uvid u njegovo stvaralaštvo, potvrđujući pritom važnost očuvanja i predstavljanja njegove bogate umjetničke ostavštine javnosti.

Izložbu pripremaju Muzej likovnih umjetnosti i Osječko-baranjska županija, a održava se pod visokim pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije. Njezina realizacija ostvarena je uz potporu Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Osijeka, čime je potvrđena važnost zajedničkog ulaganja u očuvanje, istraživanje i predstavljanje hrvatske kulturne baštine.

Ova izložba nadilazi okvire predstavljanja jednog iznimnog umjetničkog opusa. Predstavljanjem portreta znamenitih ličnosti 20. stoljeća izložba posjetiteljima pruža jedinstven uvid u Nemonovo stvaralaštvo, ali i u vrijeme, ljude i povijesne okolnosti koje su oblikovale jednu od najznačajnijih kiparskih karijera njegova doba.