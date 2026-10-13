Osječko-baranjskoj županiji prestižna međunarodna nagrada Iter Vitis za najbolju promociju vinskog turizma

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Ilok je proteklih dana bio europsko središte vinskog i ruralnog turizma. Četverodnevna međunarodna konferencija „Europski vinski krug kao pokretač razvoja turizma“ okupila je predstavnike 16 zemalja s dva kontinenta, stručnjake iz područja turizma, kulture, vinogradarstva i vinarstva te predstavnike institucija i turističkih organizacija. Konferencija je dio provedbe Godišnjeg akcijskog plana Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike te je sufinancirana sredstvima Europske unije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Također je dio platforme za kreativnu transformaciju ruralnoga turizma, održivost, digitalizaciju, uključivost Suncokretova mreža sufinancirane od strane Ministarstva turizma i sporta.

Jedan od važnijih događaja konferencije bila je svečana dodjela međunarodnih nagrada Iter Vitis Awards 2026., održana tijekom Dunav Wine Festivala. Među 19 nagrađenih projekata iz različitih zemalja, dva priznanja pripala su Hrvatskoj, a posebno se istaknula Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, koja je za projekt Vinski mjesec osvojila nagradu u kategoriji Best Wine Tourism Communication Tool – najbolji komunikacijski alat u vinskom turizmu.

Riječ je o međunarodnom priznanju za inovativan pristup promociji vinskog turizma kojim su četiri vinogorja Osječko-baranjske županije, Baranja, Erdut, Đakovo i Feričanci, objedinjena u jedinstvenu turističku priču. Vinski mjesec, koji unatoč svom nazivu traje gotovo tri mjeseca, prerastao je u prepoznatljiv turistički brend koji uspješno povezuje vinare, lokalne turističke zajednice, gastronomiju, kulturnu baštinu i brojne doživljaje Slavonije i Baranje.

–To je veliko priznanje manifestaciji koja je odavno prerasla svoje ime i postala puno više od mjesec dana vinskih događanja. Ove godine imali smo rekordnih 14 događanja na 12 lokacija. Posebno nas veseli što je prepoznat upravo naš način komunikacije, jer smo uspjeli povezati brojne lokalne turističke zajednice, vinare i partnere te pokazati da Slavonija i Baranja imaju vinsku priču koja može ravnopravno konkurirati najboljim europskim destinacijama – istaknuo je Mislav Matišić, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Druga hrvatska nagrada pripala je Gradu Iloku i Turističkoj zajednici Grada Iloka u kategoriji Best Winery / Wine Route Investing in Culture, za ulaganja u povezivanje vina, kulture i turističkog identiteta destinacije.

Uz dodjelu nagrada, četverodnevna konferencija bila je prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i razgovore o budućnosti europskih vinskih ruta. Poseban naglasak stavljen je na održivi razvoj ruralnih područja, očuvanje autentičnosti vinskih destinacija i stvaranje novih turističkih proizvoda koji povezuju vino, kulturu i lokalnu zajednicu.

– Okupiti predstavnike 16 zemalja u Iloku i tijekom četiri dana predstaviti im bogatstvo hrvatske vinske i kulturne baštine velik je organizacijski uspjeh, ali i prilika za dodatno međunarodno pozicioniranje našeg kontinentalnog turizma. Ovakve konferencije nisu važne samo zbog stručnih rasprava, nego i zbog konkretnih kontakata, budućih partnerstava i mogućnosti razvoja novih projekata– rekla je Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” i predsjednica hrvatske podružnice Iter Vitis kulturne rute.

Zadovoljstvo održanom konferencijom i gostoprimstvom domaćina izrazila je i Emanuela Panke, predsjednica europske kulturne rute Iter Vitis, istaknuvši važnost uključivanja hrvatskih vinskih destinacija u međunarodnu mrežu.

–Posebno nas je oduševila gostoljubivost domaćina, autentičnost vinskih priča i način na koji se ovdje vino povezuje s kulturom, poviješću i svakodnevnim životom. Drago nam je što smo upravo ovdje okupili našu međunarodnu zajednicu i dodijelili priznanja projektima koji pokazuju koliko se kvalitetno razvija vinski turizam – poručila je Panke.

Podršku radu europske kulturne rute Iter Vitis i inicijativama koje pridonose razvoju ruralnih područja dao je i Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

– Vinogradarstvo i vinarstvo važan su dio naše poljoprivrede, povezivanjem proizvodnje vina s turizmom, gastronomijom i kulturnom baštinom stvaramo dodatnu vrijednost za lokalne proizvođače i otvaramo nove mogućnosti razvoja. Upravo zato važne su inicijative poput europske kulturne rute Iter Vitis, koje povezuju proizvođače, institucije i turistički sektor te našim vinskim regijama daju veću međunarodnu vidljivost – istaknuo je Beljo.

Međunarodna nagrada za Vinski mjesec dodatna je potvrda kvalitete turističke ponude Osječko-baranjske županije, koja je 2025. godine nosila titulu Europske regije vina. Novo priznanje pokazuje da Slavonija i Baranja, uz bogatu vinarsku tradiciju, razvijaju i suvremene, međunarodno prepoznatljive modele promocije vinskog turizma.