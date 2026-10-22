Osijek se prisjetio 22 godine Zemlje bez granica: Više od 300 fotografija vratilo uspomene

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Više od 300 fotografija, dvije gradske lokacije i veliki broj uspomena obilježili su događanje Pronađi se – Grad koji pamti, kojim je Udruga Breza podsjetila Osječane na 22 godine Festivala Zemlja bez granica. Retrospektivna izložba održana je 18. i 19. listopada na osječkoj Promenadi i Trgu svetog Trojstva u Tvrđi pod pokroviteljstvom Grada Osijeka.

Fotografije koje su godinama bile dio festivalske arhive izašle su među ljude, na mjesta gdje su nastajale neke od najljepših uspomena prikazujući djecu, roditelje, umjetnike, volontere i brojne sudionike koji su od 2004. godine stvarali Zemlju bez granica – jedinstveni Festival koji je s godinama postao prepoznatljiv dio kulturnog i društvenog života Osijeka.

Prvoga dana, 18. listopada, osječka Promenada na potezu od Picassa do Pješačkog mosta, pretvorila se u galeriju na otvorenom kroz POP-UP instalaciju. Velike fotografije privlačile su pozornost prolaznika i pozivale ih da zastanu, pogledaju i pokušaju pronaći sebe, svoju djecu, prijatelje ili poznata lica. Neke su fotografije vratile sjećanja na prve festivalske radionice, predstave i druženja, a druge podsjetile koliko su generacije Osječana odrasle zajedno sa Zemljom bez granica.

Izložba je 19. listopada nastavljena na Trgu svetog Trojstva u Tvrđi gdje je retrospektiva otvorila još jednu priliku za susret s festivalskom prošlošću. Poseban naglasak bio je na povezivanju generacija, osobito mladih koji danas odrastaju u istom gradu u kojem su njihovi roditelji prije dvadesetak godina sudjelovali u festivalskim aktivnostima. Događanje je bilo i prilika za predstavljanje dokumentarnog filma o Festivalu koji kroz arhivske snimke i festivalske trenutke čuva dio njegove tradicije i posebnosti.

Donatorska kampanja: Stvorimo zajedno Zemlju bez granica 2027.

Uz retrospektivnu izložbu Udruga Breza pokrenula je i donatorsku kampanju za organizaciju Festivala Zemlja bez granica 2027. godine, pozivajući građane, nekadašnje sudionike, roditelje, umjetnike, volontere i poslovnu zajednicu da se uključe u stvaranje njegova novog izdanja.

Svaka izložena fotografija sadržavala je QR kod koji je posjetitelje vodio izravno na stranicu kampanje, povezujući tako uspomene na prošle festivalske godine i stvaranje novih.

Cilj je kampanje koja se nastavlja i dalje je prikupiti sredstva za pripremu i realizaciju Festivala 2027. godine. Prikupljena sredstva namijenjena su kreativnim i umjetničkim radionicama za djecu i mlade, nastupima umjetnika i izvođača, festivalskim instalacijama, materijalima te organizacijskim i produkcijskim troškovima. Pritom je važno naglasiti da je iznos financijski cilj kampanje, dok je vrijednost Festivala mnogo šira – u iskustvima, susretima, stvaralaštvu i zajedništvu koje stvara već više od dva desetljeća. Stoga i najmanjom donacijom građani mogu postati dio festivalske priče, a svaka donacija doprinosi stvaranju Festivala koji ostaje otvoren i dostupan djeci, mladima i obiteljima.

U kampanju se mogu uključiti i tvrtke financijskim donacijama, uslugama, materijalima ili partnerskom suradnjom. Oni koji ne mogu financijski sudjelovati mogu podržati kampanju dijeljenjem informacija, fotografija i vlastitih uspomena na Zemlju bez granica.

Donirati i saznati više o kampanji moguće je na poveznici.

Kontakt za donacije i suradnju: [email protected]

Tijekom 22 godine Festivala nastale su tisuće fotografija. Od prvog izdanja 2004. godine kroz Zemlju bez granica prošlo je više od 30.000 djece i mladih, više od 1.000 volontera i 400 umjetnika i pedagoških voditelja. Festival je tijekom godina stvarao prostor u kojem djeca nisu samo promatrači, nego aktivni sudionici, istraživači i stvaratelji, promičući kreativnost, uključivost, suradnju i pravo svakog djeteta na sudjelovanje u životu zajednice.