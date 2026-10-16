Osijek se prisjeća velikog kipara: Kći Oscara Nemona otkrila emotivnu priču o očevim korijenima

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U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak nazočila je predavanju o životu i radu kipara Oscara Nemona, koje je održala njegova kći, Lady Aurelia Young.

Osječko-baranjska županija, zajedno s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku, domaćin je velike i značajne međunarodne izložbe posvećene životu i djelu Oscara Nemona, povodom 120. obljetnice njegova rođenja.

– Posebno nas raduje i čini ponosnima što su izložbu podržale njegove kćeri i unuka, kao i ostali članovi obitelji. Njihova povezanost s Osijekom i Hrvatskom pokazuje koliko su obiteljski korijeni i osjećaj pripadnosti važni, bez obzira na to kamo nas život odvede – istaknula je županica Tramišak.

Oscar Nemon, rođeni Osječanin, zbog okolnosti uoči Drugoga svjetskog rata morao je napustiti rodni grad. Nakon boravka u Beču i Bruxellesu, trajno se nastanio u Londonu, gdje je osnovao obitelj i ostvario iznimnu umjetničku karijeru. Njegova djela ovjekovječila su neke od najznačajnijih osoba 20. stoljeća, među kojima su Winston Churchill, kraljica Elizabeta II. i Margaret Thatcher.

– Izložba okuplja umjetnine koje se čuvaju u Belgiji, New Yorku, Beču, Parizu i Velikoj Britaniji, a koje su prvi put predstavljene zajedno u Osijeku. Posjetitelji tako imaju jedinstvenu priliku upoznati Nemonov opus i način na koji je svojim skulpturama bilježio karakter i osobnost istaknutih povijesnih ličnosti. Riječ je o iznimnom međunarodnom kulturnom događaju koji Osijek ponovno povezuje s velikim umjetnikom čiji su život i stvaralaštvo ostavili trag u svjetskoj umjetnosti – naglasila je županica.

Lady Aurelia Young, kći Oscara Nemona, istaknula je kako je, prije svega, sretna i počašćena što je upravo Osijek prvi grad u kojem se održava velika izložba očevih djela. – Moj je otac uvijek bio duboko vezan uz svoj rodni grad. Pričao nam je kako je još kao tinejdžer u osječkoj ciglani pronalazio glinu za svoje skulpture. Volio je osječke lipe i sve što ga je vezivalo uz ovaj grad. Govorio je da je, kada je otišao, njegova duša ostala ovdje. Posebno me dirnulo što sam mogla posjetiti mjesta za koja je bio vezan, vidjeti njegove rane radove i posjetiti grob svojega pradjeda na Židovskom groblju – kazala je kći Oscara Nemona.

Otkrila je kako Osijek za nju nosi i duboke emocije i bolna sjećanja. – Moj otac nije se vraćao u grad nakon Drugoga svjetskog rata, a njegova majka, koju je neizmjerno volio, i brat ubijeni su u Holokaustu. Teško mi je i pomisliti koliko je to za njega bilo bolno, osobito jer majku nije mogao spasiti. Ipak, osjećam veliku zahvalnost i ponos što je Osijek odao počast mojem ocu, među ostalim i parkom koji nosi njegovo ime te njegovom skulpturom posvećenom čovječnosti. Osijek me povezuje s mojim korijenima. Moj otac bio je Hrvat i uvijek sam osjećala da je Hrvatska dio mene. Kada sam prvi put došla u Dalmaciju, tražila sam lica slična svojemu. Nisam ih pronašla, ali kada sam stigla u Osijek, ugledala sam žene okruglih lica poput mojeg. Tada sam se prvi put istinski osjetila kao da sam među svojima – rekla je Lady Aurelia Young naglasivši da je Osijek za nju grad očevih korijena, sjećanja, tuge, ali i dubokog osjećaja pripadnosti.