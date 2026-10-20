Knjige na dobrom glasu – Razvod roditeljâ iz perspektive djeteta

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Razvod roditeljâ stresan je događaj za cijelu obitelj. Posljednjih se godina razvodi približno svaki treći brak, a rastaju se i mnogi parovi koji imaju djecu izvan institucije braka. Djeci i mladima u toj je situaciji često potrebna podrška u razumijevanju promjena koje se događaju, tuđih i vlastitih emocija te u nalaženju načina kako si pomoći. U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek moguće je posuditi nekoliko naslova koji roditeljima, a i djeci mogu pomoći da se lakše nose s procesom rastave braka i promjenama koje ona donosi.

Razvod roditelja u očima djeteta: priručnik za podršku djeci rastavljenih roditelja knjiga je pisana za djecu i mlade čiji su roditelji razvedeni ili je proces njihova razvoda u tijeku. Prvi dio knjige uključuje pitanja djece rastavljenih roditelja na koja su autori pokušali dati odgovore poput Zašto se roditelji razvode?; Što je to podjela imovine?; Što ako jedan roditelj govori ružne stvari o drugom roditelju? itd. Drugi dio knjige zamišljen je kao radna bilježnica, dijalog između autora i čitatelja, a vezano za teme koje su preporučila djeca: Moje emocije; Što da radim kada mi je teško; Ne želim birati strane ni biti “poštar” itd.

Knjiga Mama i tata se rastaju autora Roberte Beyer i Kenta Winchestera savjetnik je za djecu čiji se roditelji rastaju s ciljem da djeci pruži potporu i pomoć u toj zbunjujućoj, tužnoj i teškoj situaciji. Temelji se na najčešćim pitanjima koja djeca postavljaju kada se njihovi roditelji rastanu, pa tako svako poglavlje počinje pitanjem (zašto se neki roditelji rastanu; što će sada biti s našom obitelji; a gdje ću ja živjeti; što ako tata ili mama počnu izlaziti s nekim drugim, a slijede odgovori i savjeti stručnjaka, popraćeni izjavama, komentarima, iskustvima i savjetima djece čiji su se roditelji rastali. Autori knjige odvjetnici su s višegodišnjom praksom u području obiteljskog prava i brakorazvodnog postupka, a u ovoj su knjizi svoje profesionalno iskustvo odlučili staviti u službu obitelji, posebice djece.

Problemska slikovnica Kada su ti roditelji razvedeni autorice Pauline Oud na pristupačan način objašnjava što se dogodi kada se roditelji odluče rastati. Autorica kroz niz situacija kao što su selidba jednog od roditelja, tatin novi dom, nova obitelj, drugačija pravila, novi članovi obitelji, objašnjava najčešći proces rastave. Na kraju su slikovnice zadaci u kojima čitatelj treba prepoznati poželjno i nepoželjno ponašanje. Slikovnica je namijenjena djeci od 3 godine naviše, a dio je serijala Ja, ti i mi.

Kako su moji roditelji zaboravili biti prijatelji autorice Jennifer Moore-Mallinos knjiga je koja ukazuje na brige i tjeskobe kroz koje dijete prolazi u procesu različitih obiteljskih promjena. Ako se djetetu pruži mogućnost da otkrije i izrazi svoje osjećaje i moguće strahove te ih ono uspije prepoznati, imenovati i opisati, neće se osjećati kao žrtva, već će biti obogaćeno novim spoznajama. Ova knjiga može biti izravan povod otvorenu razgovoru između roditelja i djeteta, a čitanje s djetetom izvrstan je način provođenja zajedničkoga slobodnog vremena.

Neslaganje roditelja i teškoće koje uslijed toga nastaju u obitelji osjetljiva su tema kojom se bavi slikovnica Kad je naša kuća pukla. Priča o obitelji u kojoj se majka i otac više ne slažu, pa se u jednoj od svađa raspukne ne samo njihov odnos, nego i kuća u kojoj obitelj živi. Roditelji ostanu svaki na svojoj strani kuće, a djeca preskakuju s jedne strane na drugu kako bi mogla biti i s jednim i s drugim. Stvari se svakodnevno pogoršavaju, sve dok kuća ne postane toliko raspuknuta da je u njoj nemoguće dalje živjeti. Bez traganja za uzrocima i pripisivanja krivnje, na maštovit način i uz vedre ilustracije, ova knjiga nudi ohrabrenje te poručuje da se i u nemiloj situaciji može odabrati bolje, a ne lošije rješenje.

Razvod braka velika je promjena u životu svakog djeteta. Kako će se on odraziti na njegov budući život ovisi prvenstveno o tome u kakvim će odnosima nakon razvoda ostati njegovi roditelji, ali, isto tako, i o tome kako će se dijete postaviti prema novonastaloj situaciji u kojoj se našlo. U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici posudite knjige koje i vama, a najviše vašem djetetu mogu pomoći u tom prijelazu.