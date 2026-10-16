Kako kultura gradi ugled države? Belgijski veleposlanik gostovao na osječkoj Akademiji

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Veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj, Nj. E. William de Baets, održao je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku predavanje „Kulturna diplomacija”. Predavanje je bilo namijenjeno studentima prijediplomskog i diplomskog studija Odsjeka za kulturu, medije i menadžment.

Veleposlanik je studentima predstavio belgijsku kulturu i gradove te objasnio kako države kroz kulturu grade odnose i ugled u svijetu. Govorio je o tome što kulturna diplomacija uključuje u praksi i kakvu ulogu ima u suvremenim međunarodnim odnosima.

Gostovanje je dio nastojanja Akademije da studentima omogući izravan kontakt sa stručnjacima iz međunarodne prakse.