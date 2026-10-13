Jesenska čarolija u Zlatnoj Gredi: Vraća se festival Čudesna šuma

Šuma kao pozornica, livada kao atelje, a jesenski dan kao stvoren za druženje na otvorenom. Festival Čudesna šuma vraća se u Zlatnu Gredu u svom četvrtom izdanju, ovog puta s dvodnevnim programom koji spaja prirodu, kreativnost, rekreaciju i zabavu.

Udruga Zeleni Osijek poziva vas u subotu i nedjelju, 17. i 18. listopada, od 11 sati u Eko centar Zlatna Greda gdje vas očekuje još jedna Čudesna šuma, festival za sve generacije, rekreativce i izletnike, ljubitelje prirode, obitelji s djecom i sve one koji vikend žele provesti među krošnjama u srcu baranjske divljine. Ulaz na festival je besplatan, kao i sudjelovanje na svim radionicama.

U šumi se ovoga vikenda svašta može naučiti, napraviti i doživjeti

Subotnji program donosi izviđačke radionice UI Slavonski hrast, ručnu izradu keramike studija Mater iz Osijeka, bojanje pijeskom i zajedničko stvaranje šumske mandale. Izrađivat će se i hoteli za kukce, mali zakloni za važne stanovnike naših vrtova i livada.

Nedjelja je rezervirana za nove poglede na prirodu. Najmlađi će postati Čuvari Čudesne šume uz Odjel za biologiju, a sa Zelenim Osijekom istraživati Čudesni svijet rijeka i močvara ili krenuti Kroz Čudesnu šumu zatvorenih očiju.

I odrasli imaju svoje vrijeme za igru i stvaranje: Paint & Wine uz Cheers to Art i vino vinarije Brzica donosi opušteno slikarsko poslijepodne, a oni koji žele iskušati svoju preciznost u nešto drukčijem izazovu moći će se okušati u bacanju sjekira pod budnim vodstvom ekipe iz Slavhalle. Ljubitelji aktivnog boravka u prirodi moći krenuti na vođenu biciklističku turu Kopačkim ritom, za sudionike ture osigurani su bicikli, a možete doći i sa svojima.

Kazalište među stablima i susreti koje će djeca prepričavati

Na festivalsku pozornicu stiže Teatar to go: u subotu u 13 sati s predstavom „Botaničari“, a u nedjelju u 15 sati s „Pčelicama“. Oba dana najmlađe očekuju oslikavanje lica, jahanje konja i edukativna farmica OPG-a Duša Baranje, gdje će od 14 do 17 sati moći izbliza upoznati i pomaziti životinje.

Jesenski vikend za pamćenje

Između svih malih avantura bit će vremena za dobru hranu, piće i druženje. DJ će tijekom dana birati glazbu, a logorske vatre okupljati posjetitelje na predah i razgovor. Bilo da dolazite s djecom, prijateljima ili u paru, program možete pratiti svojim tempom – pridružiti se aktivnosti, pogledati predstavu ili jednostavno uživati u festivalskom ozračju usred prirode.

Vrijedi ostati i kada se počne spuštati večer. Tada na red dolaze svjetlosne projekcije koje donosi Doris Despot i šetnje šumom s fenjerima u koju vas u subotu od 18:30, a u nedjelju od 18 sati vode Udruga Svjetlost fenjera i Udruga Zeleni Osijek.

Besplatne radionice uz prethodnu prijavu

Za sljedeće aktivnosti broj mjesta je ograničen, pa je potrebno unaprijed ispuniti prijavni obrazac:

Dobne skupine i uvjeti sudjelovanja navedeni su u obrascima. Za sam dolazak na festival prijava nije potrebna.

Ovaj vikend dogovorite druženje u šumi. Uz nešto novo što ćete prvi put isprobati, predstavu kojoj ćete se zajedno smijati i razgovore uz vatru, Čudesna šuma ima sve za jesenski dan koji ćete poželjeti produžiti.

Vidimo se 17. i 18. listopada u Zlatnoj Gredi!

Festival Čudesna šuma organizira se u okviru projekta United Traditions: Celebrating Heritage Across Borders uz financijsku podršku Europske unije kroz Interreg VI-A program Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. Događaj se organizira i u okviru projekta LIFE RESTORE FOR MDD, a financijski je podržan sredstvima Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za sadržaj događaja odgovorna je isključivo Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i on ne odražava službeno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela programa.