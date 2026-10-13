Jesenska čarolija u Zlatnoj Gredi: Vraća se festival Čudesna šuma

Šuma kao pozornica, livada kao atelje, a jesenski dan kao stvoren za druženje na otvorenom. Festival Čudesna šuma vraća se u Zlatnu Gredu u svom četvrtom izdanju, ovog puta s dvodnevnim programom koji spaja prirodu, kreativnost, rekreaciju i zabavu.
Udruga Zeleni Osijek poziva vas u subotu i nedjelju, 17. i 18. listopada, od 11 sati u Eko centar Zlatna Greda gdje vas očekuje još jedna Čudesna šuma, festival za sve generacije, rekreativce i izletnike, ljubitelje prirode, obitelji s djecom i sve one koji vikend žele provesti među krošnjama u srcu baranjske divljine. Ulaz na festival je besplatan, kao i sudjelovanje na svim radionicama.
U šumi se ovoga vikenda svašta može naučiti, napraviti i doživjeti
Subotnji program donosi izviđačke radionice UI Slavonski hrast, ručnu izradu keramike studija Mater iz Osijeka, bojanje pijeskom i zajedničko stvaranje šumske mandale. Izrađivat će se i hoteli za kukce, mali zakloni za važne stanovnike naših vrtova i livada.
Nedjelja je rezervirana za nove poglede na prirodu. Najmlađi će postati Čuvari Čudesne šume uz Odjel za biologiju, a sa Zelenim Osijekom istraživati Čudesni svijet rijeka i močvara ili krenuti Kroz Čudesnu šumu zatvorenih očiju.
I odrasli imaju svoje vrijeme za igru i stvaranje: Paint & Wine uz Cheers to Art i vino vinarije Brzica donosi opušteno slikarsko poslijepodne, a oni koji žele iskušati svoju preciznost u nešto drukčijem izazovu moći će se okušati u bacanju sjekira pod budnim vodstvom ekipe iz Slavhalle. Ljubitelji aktivnog boravka u prirodi moći krenuti na vođenu biciklističku turu Kopačkim ritom, za sudionike ture osigurani su bicikli, a možete doći i sa svojima.
Kazalište među stablima i susreti koje će djeca prepričavati
Na festivalsku pozornicu stiže Teatar to go: u subotu u 13 sati s predstavom „Botaničari“, a u nedjelju u 15 sati s „Pčelicama“. Oba dana najmlađe očekuju oslikavanje lica, jahanje konja i edukativna farmica OPG-a Duša Baranje, gdje će od 14 do 17 sati moći izbliza upoznati i pomaziti životinje.
Jesenski vikend za pamćenje
Između svih malih avantura bit će vremena za dobru hranu, piće i druženje. DJ će tijekom dana birati glazbu, a logorske vatre okupljati posjetitelje na predah i razgovor. Bilo da dolazite s djecom, prijateljima ili u paru, program možete pratiti svojim tempom – pridružiti se aktivnosti, pogledati predstavu ili jednostavno uživati u festivalskom ozračju usred prirode.
Vrijedi ostati i kada se počne spuštati večer. Tada na red dolaze svjetlosne projekcije koje donosi Doris Despot i šetnje šumom s fenjerima u koju vas u subotu od 18:30, a u nedjelju od 18 sati vode Udruga Svjetlost fenjera i Udruga Zeleni Osijek.
Besplatne radionice uz prethodnu prijavu
Za sljedeće aktivnosti broj mjesta je ograničen, pa je potrebno unaprijed ispuniti prijavni obrazac:
- „Kumeŭaŭa“ – kako upaliti vatru bez vatre
- „Hiawatha“ – izviđačka radionica streličarstva
- Radionica ručne izrade keramike
- Čuvari Čudesne šume
- Kroz Čudesnu šumu zatvorenih očiju
- Čudesni svijet rijeka i močvara
- Paint & Wine radionica slikanja
- Vođena biciklistička tura Kopačkim ritom
Dobne skupine i uvjeti sudjelovanja navedeni su u obrascima. Za sam dolazak na festival prijava nije potrebna.
Ovaj vikend dogovorite druženje u šumi. Uz nešto novo što ćete prvi put isprobati, predstavu kojoj ćete se zajedno smijati i razgovore uz vatru, Čudesna šuma ima sve za jesenski dan koji ćete poželjeti produžiti.
Vidimo se 17. i 18. listopada u Zlatnoj Gredi!
Festival Čudesna šuma organizira se u okviru projekta United Traditions: Celebrating Heritage Across Borders uz financijsku podršku Europske unije kroz Interreg VI-A program Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. Događaj se organizira i u okviru projekta LIFE RESTORE FOR MDD, a financijski je podržan sredstvima Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za sadržaj događaja odgovorna je isključivo Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i on ne odražava službeno stajalište Europske unije i/ili Upravljačkog tijela programa.
Program događanja
Subota, 17. listopada 2026.
|Vrijeme
|Program
|11:00 – 13:00
|Kumeuāua: kako upaliti vatru bez vatre
Izviđačka radionica • Udruga Slavonski hrast • 10–18 godina
|11:00 – 13:00
|Čudesna šuma u pijesku
Radionica • Somogy County Government
|11:00 – 13:00
|Čudesna mandala
Radionica • Somogy County Government
|11:00 – 14:00
|Oslikavanje lica
Cheers to Art
|11:30 – 14:30
|Izrada hotela za kukce
Radionica • Irena Ostrički
|13:00 – 13:45
|Botaničari
Kazališna predstava • Teatar to go
|13:00 – 15:00
|Hiawatha: streličarstvo
Udruga Slavonski hrast • 8–18 godina
|14:00 – 16:00
|Radionica ručne izrade keramike
Mater keramika
|14:00 – 17:00
|Edukativna farmica
OPG Duša Baranje
|18:30 – 20:00
|Večernja šetnja šumom s fenjerima
Svjetlost fenjera
Nedjelja, 18. listopada 2026.
|Vrijeme
|Program
|11:00 – 12:30
|Čuvari Čudesne šume
Odjel za biologiju • 4–10 godina
|11:00 – 12:30
|Kroz Čudesnu šumu zatvorenih očiju
Udruga Zeleni Osijek • 10–18 godina
|11:00 – 14:00
|Oslikavanje lica
Cheers to Art
|12:00 – 16:00
|Bacanje sjekira
Slavhalla
|14:00 – 15:30
|Čudesni svijet rijeka i močvara
Udruga Zeleni Osijek • 6–10 godina
|14:00 – 17:00
|Edukativna farmica
OPG Duša Baranje
|14:30 – 17:30
|Paint & Wine
Cheers to Art
|15:00 – 16:00
|Pčelice
Kazališna predstava • Teatar to go
|15:00 – 17:00
|Biciklistička tura Kopačkim ritom
Udruga Zeleni Osijek
|18:00 – 19:30
|Večernja šetnja šumom s fenjerima
Svjetlost fenjera
I još…
Svjetlosne projekcije / Jahanje konja / DJ / Logorske vatre / Ponuda hrane i pića
Program je podložan promjenama.