[FOTO] Svjetski velikani stigli u Osijek! Izložba Oscara Nemona kakva se ne viđa svaki dan

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Povodom 120. obljetnice rođenja Oscara Nemona, jednog od najznačajnijih kipara osječkog podrijetla, u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku otvorena je velika međunarodna izložba „Portreti epohe: Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća“. Izložbu su organizirali Osječko-baranjska županija i Muzej likovnih umjetnosti, uz potporu Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija te Grada Osijeka.

Svečanom otvorenju nazočili su županica Nataša Tramišak, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ujedno izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koja je izložbu i otvorila, zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin, autor izložbe Daniel Zec te brojni drugi uzvanici i gosti. Posebnu vrijednost otvorenju dala je nazočnost članova obitelji Oscara Nemona – njegovih dviju kćeri i unuke.

Oscar Nemon, rođen 1906. godine u Osijeku, ostvario je zapaženu međunarodnu karijeru i ostavio neizbrisiv trag u europskoj i svjetskoj umjetnosti. Ljubav prema Hrvatskoj i rodnom gradu nosio je sa sobom tijekom cijeloga života, a njegova se umjetnička ostavština danas, 120 godina nakon njegova rođenja, simbolično vraća u Osijek.

Izložba donosi sveobuhvatan uvid u Nemonov život i stvaralaštvo, predstavljajući ključne faze njegova umjetničkog razvoja i portrete brojnih istaknutih osoba 20. stoljeća. Među njima su Winston Churchill, Sigmund Freud, britanska premijerka Margaret Thatcher, kraljica Elizabeta II., belgijski kralj Albert I. i feldmaršal Bernard Montgomery. Nemonova djela svjedoče o iznimnoj sposobnosti umjetnika da prepozna i oblikuje osobnost svojih modela, ostavljajući vrijedan trag o ljudima koji su obilježili svoje vrijeme.

Županica Nataša Tramišak istaknula je važnost izložbe za Osijek i Osječko-baranjsku županiju, naglasivši kako je riječ o povijesnom trenutku za grad i predstavljanje njegove kulturne baštine.

– Ovo je iznimno važan trenutak za Osijek i Osječko-baranjsku županiju jer smo prvi put dobili priliku vidjeti ovako sveobuhvatnu izložbu posvećenu životu i djelu Oscara Nemona, velikog međunarodno priznatog kipara rođenog upravo u našem gradu. Simbolično, 120 godina nakon njegova rođenja, možemo reći da se Nemon putem svoje umjetnosti i svojih djela vratio u svoj rodni Osijek – istaknula je županica Tramišak.

Posebno je zahvalila obitelji Oscara Nemona, koja posjeduje najveći dio njegove umjetničke ostavštine i koja je s velikim povjerenjem ustupila vrijedna djela za izlaganje u Muzeju likovnih umjetnosti.

– Zahvaljujući obitelji Oscara Nemona, omogućeno nam je da ovu iznimnu umjetničku priču podijelimo sa širom javnošću. Osim što smo dobili priliku predstaviti bogatu ostavštinu velikog umjetnika, možemo reći da smo stekli i jedno vrijedno prijateljstvo. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na pokroviteljstvu, Ministarstvu kulture i medija te Gradu Osijeku na potpori u realizaciji ovog važnog projekta – kazala je županica.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek naglasila je kako izložba nadilazi okvire prve cjelovite prezentacije Nemonova djela u Hrvatskoj te predstavlja jednu od najopsežnijih izložbi posvećenih njegovu stvaralaštvu i ostavštini.

– Posebno nas veseli što se ova izložba održava upravo u Nemonovu rodnom gradu. Želim pohvaliti Muzej likovnih umjetnosti koji je, nakon Schiavonija, pokrenuo još jedan veliki međunarodni projekt, okupivši partnere iz Velike Britanije i Belgije, privatne zaklade iz Švicarske te kolekcionare iz Hrvatske. Upravo takvim projektima Osijek svojoj publici, ali i posjetiteljima iz drugih dijelova Hrvatske, omogućuje vrhunske kulturne sadržaje. Naša je dužnost njegovati uspomenu na velikane koji su potekli iz Hrvatske i ostavili dubok trag u europskoj umjetnosti – rekla je ministrica.

O važnosti Nemona za identitet grada govorio je i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, istaknuvši kako Osijek svoju međunarodnu prepoznatljivost želi graditi na postignućima svojih velikana.

– Grad Osijek s ponosom je podržao ovaj projekt jer su Oscar Nemon i njegova ostavština važan dio našeg identiteta. Uz naša dva nobelovca i velikane poput Branka Lustiga, koji s Nemonon dijeli zajedničko podrijetlo, Nemon je ostavio neizbrisiv trag u svijetu. Želimo da Osijek svoju prepoznatljivost gradi upravo na svojim velikanima, njihovim postignućima i uspjesima naših sportaša – kazao je Vulin.

Zadovoljstvo realizacijom izložbe izrazio je i ravnatelj Muzeja likovnih umjetnosti Eduard Hudolin, istaknuvši njezinu posebnu simboliku.

– Sretan sam i ponosan na sve koji su sudjelovali u ovom velikom projektu. Na početku svojega prvog mandata imao sam priliku otvoriti izložbu Vugrinčeve zbirke, a sada, na odlasku, otvaram veliku izložbu posvećenu Oscaru Nemonu. Čini se da sam doista sretan čovjek jer su se vrijedna umjetnost, značajan autor i povezanost s našim gradom ponovno lijepo poklopili – rekao je Hudolin.

Autor izložbe Daniel Zec istaknuo je kako postav donosi iznimno cjelovit prikaz Nemonova stvaralaštva, predstavljajući ga u međunarodnom umjetničkom kontekstu.

– Ova izložba pokazuje tko je bio Oscar Nemon. Riječ je o prvoj velikoj retrospektivi njegova stvaralaštva, ne samo u Hrvatskoj nego i u međunarodnim razmjerima. Predstavljene su ključne faze njegova rada i najvažnija djela, uključujući portrete Winstona Churchilla, Sigmunda Freuda i brojnih drugih povijesnih ličnosti. Nemon je bio vrhunski portretist koji je s jednakom umjetničkom vještinom portretirao i osobe koje nisu imale istaknutu povijesnu ulogu – zaključio je Zec.

Izložba „Portreti epohe: Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća“ otvorena je za posjetitelje u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku do 10. siječnja 2027. godine.