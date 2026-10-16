Čepinski kupus dobio europsku zaštitu izvornosti, priznanje za tradiciju i lokalne proizvođače

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Čepinski kupus dobio je zaštićenu oznaku izvornosti Europske unije, čime je potvrđena njegova posebnost i neraskidiva povezanost s područjem Čepina. Riječ je o važnom priznanju za lokalne proizvođače i dugogodišnju tradiciju uzgoja ovog prepoznatljivog poljoprivrednog proizvoda.

Zahtjev za zaštitu naziva podnijela je Udruga proizvođača Čepinskog kupusa Čepinac, koja okuplja proizvođače posvećene očuvanju autohtone sorte bijelog kupusa. Njegova su posebna obilježja izražena aroma, slatkasto-gorkast okus te fina i hrskava tekstura. Proizvodnja se temelji na sorti priznatoj 2016. godine, a sve faze uzgoja odvijaju se na definiranom zemljopisnom području.

Europska zaštita proizvođačima otvara dodatne mogućnosti promocije na domaćem i europskom tržištu, a ujedno pridonosi očuvanju lokalne poljoprivredne baštine.

Uz Čepinski kupus, zaštićenu oznaku izvornosti dobio je i Banski kestenov med, čime Hrvatska sada ima ukupno 54 proizvoda zaštićena na razini Europske unije kroz sustave zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčenog tradicionalnog specijaliteta.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić čestitao je proizvođačima i pčelarima, istaknuvši vrijednost njihova rada i tradicije koju prenose generacijama. Najavio je i mogućnost da se popisu zaštićenih proizvoda uskoro pridruži slavonska šunka.