Nedjelja bez nesreća, ali ne i bez bisera za volanom

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PU osječko-baranjska izvijestila je kako u nedjelju nisu zabilježili niti jednu prometnu nesreću.. To je itekako dobra vijesti, ali.. Tijekom vikenda je evidentirala 43 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola.

Rekorder je “ulovljen” jučer u Đakovu u Ulici Eugena Kvaternika. U nadzoru prometa zatečen 45-godišnji vozač osobnog automobila, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 2,33 promila. Kazna? Prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Osim alkohola, evidentirano još 314 prometnih prekršaja. Od kojih je 118 prekoračenja brzine kretanja vozila, 50 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, jedno upravljanje pod zabranom, pet upravljanja neregistriranim vozilom i 116 ostalih prekršaja.

Naravno, bilo je i onih koji su “žurili”

Na državnoj cesti D7, na dionici u Dardi, policijski službenici su zabilježili najveću vikend-brzinu.

Naime, u nedjelju u 13.32 sata zaustavljen je osobni automobil belomanastirskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 52-godišnji Baranjac, a kretao se brzinom od 132 kilometra na sat na dionici gdje je dopuštena najveća brzina od 90 kilometara na sat. Predviđena kazna za opisani prekršaj je 260 eura, kažu iz policije.