Veliki ponos za Osijek: FILDZ proglašen najboljim kafićem u Hrvatskoj

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Osječki FILDZ osvojio je prvo mjesto u ovogodišnjem izboru European Coffee Trip Awards za Hrvatsku. Kafić koji su Vedran Peurača i Veronika Lučić otvorili u veljači ove godine tako je već u prvim mjesecima rada osvojio najveći broj glasova publike.

FILDZ je naslijedio prošlogodišnjeg pobjednika, zagrebački Urania Bar, a priznanje je potvrda podrške koju je osječki lokal stekao među ljubiteljima kvalitetne kave.

Posebnost FILDZ-a nije samo u ponudi, nego i u pristupu pripremi kave. Peurača iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u svijetu specialty kave, uključujući rad u kopenhaškom Prologu, a u Osijeku je dobio priliku povezati nabavu kvalitetnih zrna, vlastito prženje i pripremu kave.

Njihova pržionica već je privukla pozornost ljubitelja specialty kave, a kave iz Osijeka dostupne su i u nekoliko zagrebačkih lokala, među kojima su Broom44, Monocycle i Holographik Space.

Iz FILDZ-a ne skrivaju zadovoljstvo osvojenim priznanjem. Veronika Lučić istaknula je za Jutarnji list kako su presretni zbog nagrade, ali i ponosni na sve veću zajednicu ljudi u Osijeku koji prepoznaju i cijene kvalitetnu kavu. Posebno ih veseli podrška koju su dobili u svega nekoliko mjeseci rada.

Važno je napomenuti kako je European Coffee Trip Awards izbor publike, a ne rezultat stručnog ocjenjivanja. Ipak, pobjeda FILDZ-a pokazuje koliko je osječki lokal brzo pronašao svoje mjesto među ljubiteljima kave.

Za tim koji je tek započeo svoju priču ovo je značajno priznanje, a Osijek je dobio još jedan razlog za ponos na svoju gastro scenu.