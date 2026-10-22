U Hrvatskoj dosad 201 slučaj gripe, najviše obolijevaju najmlađi

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U Hrvatskoj su od početka sezone gripe 2026./2027. do 18. listopada zabilježena 201 slučaja gripe, a broj prijava raste. Samo tijekom 42. tjedna ove godine prijavljeno je 79 oboljelih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Slučajevi gripe zabilježeni su u desetak hrvatskih županija, a najveća stopa prijavljenih oboljenja na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prema dostupnim podacima, gripa je trenutačno najzastupljenija među djecom predškolske dobi, kod koje se bilježi najviša stopa incidencije.

Laboratorijske analize Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a potvrdile su sporadičnu prisutnost virusa gripe tipa A u uzorcima oboljelih.

Slična situacija bilježi se i u drugim državama Europske unije. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), sporadični slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim europskim zemljama, a među laboratorijski potvrđenim uzorcima također prevladava virus gripe tipa A.

Iako je sezona gripe tek počela, podaci pokazuju da se virus već širi Hrvatskom i drugim dijelovima Europe, pri čemu su djeca predškolske dobi trenutačno najpogođenija skupina.