U cherry rajčicama iz Italije otkrivena salmonela, distribuirane su i u Hrvatskoj

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U cherry rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivena je salmonela, a više od 130 slučajeva zaraze u toj zemlji povezuje se s njihovom konzumacijom. Potencijalno kontaminirane rajčice distribuirane su i na hrvatsko tržište, izvijestio je N1.

Talijanski inspektori tijekom službenih kontrola otkrili su dva serotipa bakterije, Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona. Zdravstvene vlasti prijavile su slučajeve salmoneloze u četiri talijanske regije, a najviše ih je zabilježeno na području Brescie, gdje je oboljelo 117 osoba. U Bergamu je prijavljeno još 15 slučajeva.

Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a bakterije su pronađene i u vodi za navodnjavanje na tamošnjim poljoprivrednim površinama. Zbog toga se sumnja da bi voda mogla biti izvor kontaminacije, no okolnosti zaraze još se istražuju.

Prema podacima europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), rajčice su distribuirane i u Hrvatsku te Sloveniju. Zasad nije poznato u kojim su se hrvatskim trgovinama prodavale niti jesu li u Hrvatskoj zabilježeni slučajevi zaraze povezani s njima.

Salmoneloza najčešće uzrokuje proljev, povišenu temperaturu, bolove i grčeve u trbuhu, mučninu, a ponekad i povraćanje. Posebno ozbiljne posljedice može imati kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta.