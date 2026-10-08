Tramišak o otpadu koji bi trebao u NEXE: ‘Za ono što ne odgovara uvjetima neće ga preuzeti’

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Na 14. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije održanoj u Velikoj vijećnici Županije, jedna od središnjih tema bila je problematika gospodarenja otpadom, uključujući pitanje zbrinjavanja dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću i njegovog mogućeg korištenja u proizvodnom procesu cementare NEXE u Našicama. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak tom je prilikom jasno istaknula stav Županije – na području Osječko-baranjske županije ne smije se dovoziti i deponirati otpad izvan propisanih procedura, dozvola i zakonskih uvjeta.

– Od početka jasno komuniciramo svoj stav. Kada smo saznali za odluku Vlade prema kojoj se dio neopasnog otpada s lokacije u Gospiću treba spaljivati u dvije cementare u Hrvatskoj – u Holcimu u Istri i Nexeu u Našicama, na području Osječko-baranjske županije – jasno sam rekla da deponiranja na našem području ne smije biti. Istovremeno, svjesna sam da se u cementarama provodi proces oporabe otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. Ako je riječ o neopasnom otpadu koji je, prema ključevima otpada definiranim odlukom Vlade, obuhvaćen važećim dozvolama cementara, smatram da taj proces ne bi smio predstavljati nikakav problem. Takav otpad ne smije ugrožavati zdravlje ljudi, okoliš niti imati bilo kakav štetan utjecaj na naše područje – poručila je županica.

Nema mjesta za paniku, ali ima za odgovornost

Županica je naglasila kako zabrinutost građana treba shvatiti ozbiljno, ali da rješenje nije u širenju panike, već u sustavnom i odgovornom pristupu.

– Nisam za to da se širi panika, da sada tražimo negdje ili lovimo neke vještice u zraku, već da jednostavno sustavno, kvalitetno i temeljito pristupimo problemima gospodarenja otpadom na cijelom području. Ono što je nadležnost Osječko-baranjske županije je upravo u nadziranju izdavanja dozvola za neopasni otpad. Županija nikada nije izdala dozvole niti jednoj tvrtki za deponiranje ili uvoz opasnog otpada na naše područje – kazala je županica.

Nexe provodi dodatne analize – neće se preuzimati otpad koji ne odgovara uvjetima

Nakon što je Županija obaviještena o namjeri NEXE-a da, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, sudjeluje u zbrinjavanju dijela neopasnog otpada s lokacije u Gospiću, zatražene su konkretne informacije o vrstama, količinama i analizama otpada. Prema informacijama koje je Uprava NEXE-a dostavila Županiji, na lokaciji u Gospiću provode se dodatne analize uz angažman neovisnog akreditiranog laboratorija.

Županica je precizno objasnila proceduru:

– Te analize, ako im pokažu da se radi o ključnim brojevima otpada koje spaljuju u svom proizvodnom procesu, oni ih preuzimaju. Za ono za što im te analize laboratorija tamo na lokaciji pokažu da ne odgovaraju tim ključnim brojevima otpada, što znači da ga oni ne mogu spaliti u cementari, oni taj otpad neće niti preuzeti – zaključila je županica.

Istodobno je naglasila da Županija nema zakonsku mogućnost preuzimati ovlasti drugih institucija.

Orlovnjak i kogeneracijsko postrojenje: županija rješavanje problema gradi, a ne odgađa

Osječko-baranjska županija istodobno radi na trajnom rješenju vlastitog sustava gospodarenja otpadom.

– Na području županije godišnje nastaje između 80.000 i 90.000 tona otpada, a ključan korak u uspostavi modernog sustava predstavlja izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Ovaj centar, bit će regionalni, za područje dvije županije. Taj centar je već 20 godina komuniciran široj javnosti; posljednjih nekoliko godina intenzivno su rađene studije kako bi se uskladili sa svim uvjetima zaštite okoliša i europskim direktivama. No Županija ne želi stati na izgradnji samog centra. Sam Centar za gospodarenje otpadom nije dovoljno izgraditi da bismo rekli da smo završili cijelu ili zaokružili cijelu priču gospodarenja otpadom na našem području. Ono što je potrebno dalje napraviti, a to je izgraditi kogeneracijsko postrojenje, takozvane spalionice, za onaj otpad koji će imati energetski uporabljiva svojstva – rekla je županica.

Belišće: Županija je ukinula dozvolu Livitu, sada je red na druge

Nadležni upravni odjel Osječko-baranjske županije po službenoj dužnosti prije nekoliko je tjedana ukinula dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom društvu Livit u Belišću.

– Pritom je Županija postupala i na temelju rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sada je ključno osigurati sanaciju lokacije i zaštitu javnog interesa. Upravo zato Županija poziva Grad Belišće i tvrtku Kombel da preispitaju daljnju suradnju s društvom Livit. Stoga, pozivam i apeliram na Grad Belišće i tvrtku Kombel da raskinu svoj ugovor o poslovnoj suradnji kako više ne bi dolazilo do deponiranja bilo kakvog otpada na toj lokaciji – istaknula je županica.

Hrvatsko tlo, voda i zrak naše su svetinje

Osječko-baranjska županija neće dopustiti da se pitanje gospodarenja otpadom pretvori u političku temu bez odgovora i bez odgovornosti, stoga je županica jasno poručila:

– Treba ozbiljno pristupiti rješavanju problematike gospodarenja otpadom, u suradnji sa svim državnim institucijama, otkrivati gdje god imamo nepravilno gospodarenje otpadom, protuzakonito gospodarenje otpadom, kažnjavati počinitelje, zaustavljati uvoz ilegalnog otpada u Hrvatsku. Postoje državne institucije koje su nadležne za nadzor nad određenim sastavnicama tla, vode, zraka, i oni provode te analize. Te analize su svima javno dostupne. Ja bih rekla kako su istupi određenih oporbenih vijećnika trebali služiti samo za performans, kako bi mogli doći pred kamere i govoriti da oni negdje ovdje štite Slavoniju. Slavonija se ne štiti govoreći pred kamerama, Slavonija se ne štiti izmišljajući probleme ili zastrašujući hrvatski narod. Slavonija se štiti onako kako je to najbitnije i najvažnije, a to je da radimo na standardu, na podizanju kvalitete života, na zaštiti građana, na zaštiti zdravlja – dodala je Tramišak istaknuvši kako su oporbeni prijedlozi zaključaka, preuzeti sa sjednice Istarske županije, u Osječko-baranjskoj županiji predstavljeni tek nekoliko tjedana nakon odluke Vlade, dok su se istodobno žurno organizirali prosvjedi i širila zabrinutost građana zbog rada cementare NEXE, koja u Našicama posluje desetljećima uz propisane dozvole i tehnološke standarde.

Nakon sjednice Skupštine, županica je primila predstavnika građanske inicijative iz Našica, Branislava Vukobratovića, istaknuvši kako podržava njihove napore usmjerene na zaštitu ljudskog zdravlja i očuvanje okoliša. Dodala je kako će i dalje pratiti situaciju te, u okviru svojih ovlasti, učiniti sve što može kako bi se osiguralo da zdravlje građana i zaštita okoliša budu na prvome mjestu.