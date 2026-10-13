Tisućama starijih građana stiže novac na račune: Provjerite ispunjavate li uvjete

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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u petak, 16. listopada, kreće s isplatom nacionalne naknade za starije osobe za rujan. Novac će biti isplaćen na račune korisnika otvorene u poslovnim bankama.

Ovu naknadu primit će ukupno 19.610 osoba, a među njima je znatno više žena, koje čine 80,07 posto korisnika. Na muškarce se odnosi preostalih 19,93 posto. Za rujansku isplatu država je osigurala nešto više od 3,13 milijuna eura.

Mjesečni iznos nacionalne naknade od početka ove godine iznosi 160,22 eura. Namijenjena je starijim osobama koje nemaju mirovinu, a ispunjavaju propisane uvjete.

Za ostvarivanje prava potrebno je imati najmanje 65 godina, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj tijekom najmanje deset godina bez prekida. Važan je i prihod kućanstva, koji po članu ne smije biti veći od 320,44 eura mjesečno, prema prihodima ostvarenima u prethodnoj kalendarskoj godini. Postoje i dodatni uvjeti vezani uz druga socijalna prava i ugovore o uzdržavanju.

Zahtjev se može predati u nadležnoj službi HZMO-a, poslati preporučenom poštom ili podnijeti putem sustava e-Građani. Oni koji smatraju da ispunjavaju uvjete mogu se prijaviti tijekom cijele godine, a pravo se u pravilu priznaje od dana podnošenja zahtjeva.