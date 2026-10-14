Stižu drakonske kazne za vozače: Za pojas 200 €, za romobil čak 3000 €!

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Ministarstvo unutarnjih poslova priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima bi se povećale kazne za niz prekršaja, od nevezanja sigurnosnog pojasa do opasne vožnje električnim romobilima i nepropisnog parkiranja. Kako je objavio Večernji list, predviđene su i znatno strože sankcije za sudionike ilegalnih uličnih utrka.

Prema najavljenim izmjenama, kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa porasla bi sa 130 na 200 eura, a isti iznos predviđen je za nepropisan prijevoz djece u automobilima.

Najveće kazne mogle bi pogoditi organizatore i sudionike ilegalnih automobilskih utrka. Za takvo ponašanje predviđene su novčane kazne od 2000 do 5000 eura, a moguće su i zatvorske kazne do 60 dana, oduzimanje vozila te zabrana upravljanja. Sankcioniralo bi se i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama.

Promjene se odnose i na električne romobile. Roditeljima i skrbnicima koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće vožnju romobila prijete kazne od 1000 do 3000 eura. Isti raspon predviđen je za vožnju romobila čija snaga prelazi dopuštene granice. Za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje kazna bi iznosila 100 eura, a planira se i obvezno evidentiranje i označavanje romobila.

Strože bi se kažnjavalo i parkiranje kojim se ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa promet. Za takve prekršaje predlaže se kazna od 300 eura, osobito kada vozila blokiraju nogostupe ili pristup hitnim službama.

Najavljene kazne još nisu na snazi. Nacrt izmjena zakona tek treba biti upućen u javno savjetovanje, nakon čega slijedi daljnja procedura donošenja zakona.