Stigla gripa u Hrvatsku: Zaraženi u sedam županija, najviše oboljele djece

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Tijekom ovogodišnje sezone gripe, zaključno s 4. listopada, u Hrvatskoj je zaprimljeno 45 prijava oboljelih od gripe, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Slučajevi su zabilježeni u sedam županija, a najviša stopa prijave na 100.000 stanovnika zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Najviše oboljelih u odnosu na broj stanovnika bilježi se među djecom predškolske dobi.

Laboratorijskim testiranjem sporadično je potvrđen virus gripe tipa A(H1). Pojedinačni slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije, a prema podacima ECDC-a među potvrđenim uzorcima također prevladava virus gripe tipa A.