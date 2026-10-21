Stanarina koja vodi do vlastitog doma: Slavonija ima plan za mlade obitelji

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U okviru 10. Dana regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji se održavaju u Šibeniku, predstavljeni su dosadašnji rezultati korištenja europskog novca, budući razvojni prioriteti Hrvatske te mogućnosti financiranja novih ulaganja.

Na sastanku s ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Natašom Mikuš Žigman te izvršnim potpredsjednikom Europske komisije za koheziju i reforme Raffaeleom Fitom županica Nataša Tramišak predstavila je program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom”, usmjeren na stvaranje konkretnih uvjeta za ostanak mladih, demografsku obnovu i ravnomjeran razvoj Hrvatske, zatraživši pri tome europska sredstva za realizaciju programa.

„Naša Slavonija i Baranja – naš dom” nije samo naziv programa, to je g poruka našim mladim ljudima da ih pratimo i pomažemo u rješavanju stambenog pitanja i osnivanju obitelji. Želimo da mladi u Slavoniji i Baranji imaju priliku doći do vlastitog doma, ovdje graditi svoju budućnost i odgajati svoju djecu. Zato tražimo konkretna rješenja i europska sredstva koja ćemo pretvoriti u nove domove, sigurnost za mlade obitelji i budućnost naših krajeva. Jer ako želimo demografsku obnovu, moramo mladima dati razlog da ostanu, priliku da se vrate i sigurnost da upravo ovdje mogu ostvariti svoje snove. Naš je cilj jasan – da Slavonija i Baranja budu dom u kojem se ostaje i gradi” – poručila je županica. Veliki motiv za pokretanje ovog programa, ističe županica, bila je demografska obnova cijelog područja OBŽ, a dobar smjer potvrđuje i broj novorođene djece ove godine – njih 1713, što je 67 više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Europska sredstva moraju biti ulaganje u ljude i njihovu budućnost

Stambeno pitanje jedno je od ključnih pitanja demografske budućnosti Hrvatske, stoga takva ulaganja ne znače samo izgradnju novih objekata, nego i stvaranje preduvjeta za otvaranje radnih mjesta, jačanje lokalnih zajednica, oživljavanje ruralnih područja i dugoročnu demografsku obnovu.

Program “Naša Slavonija i Baranja – naš dom”, obuhvaća izgradnju 110 stambenih jedinica, vrijednosti 12 milijuna eura, a ono što ovaj program čini posebno važnim jest činjenica da mladima pruža priliku da nakon deset i više godina stanovanja konačno postanu vlasnici svoga doma. Umjesto da godinama plaćaju stanarinu bez mogućnosti povrata uloženog, svaka će se uplata uračunavati u buduću otkupnu cijenu nekretnine. Tako stanarina postaje ulaganje u vlastiti dom, a godine podstanarstva put prema sigurnosti, stabilnosti i vlastitom krovu nad glavom. Uz to, za 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece, Osječko-baranjska županija ove je godine dodijelila financijsku potporu u iznosu od 639.500,00 eura, za gradnju ili adaptaciju stambenih prostora.

Županica Nataša Tramišak prepoznala je važnost sustavne podrške koja će mladima omogućiti da svoje životne planove ostvare upravo ondje gdje su odrasli i gdje žele ostati. Jednako tako, mlade obitelji u svim drugim dijelovima Hrvatske trebaju dobiti priliku za sigurniji i dostupniji dom, a europska kohezijska politika mora se osjetiti u svakodnevnom životu građana – u dostupnijem stanovanju, sigurnijoj budućnosti djece i mogućnosti da mladi ostanu u svojim sredinama.