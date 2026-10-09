Srđan Kovačević iz Orqe hrvatski je EY Poduzetnik godine

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Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor osječke tehnološke tvrtke Orqa, proglašen je hrvatskim EY Poduzetnikom godine za 2026. godinu. Priznanje je osvojio u konkurenciji 30 kandidata iz 27 hrvatskih kompanija, a Hrvatsku će predstavljati na svjetskom izboru koji će se u svibnju 2027. održati u Monacu.

Orqa se bavi razvojem bespilotnih sustava, FPV tehnologije i napredne zračne robotike. Pod Kovačevićevim vodstvom tvrtka je izrasla u međunarodno prepoznatljivu tehnološku kompaniju, čija su rješenja pronašla svoje mjesto i u zapadnom obrambenom ekosustavu.

Kovačević je istaknuo kako mu priznanje predstavlja veliku čast, naglasivši da je Orqa od početka usmjerena na razvoj tehnologije s globalnim utjecajem. Izrazio je i nadu da će uspjeh tvrtke ohrabriti mlade da vjeruju u svoje ideje i pokrenu projekte koji mogu donijeti promjene.

Prije osnivanja Orqe, Kovačević je više od deset godina radio u industriji upravljanja imovinom, a bio je i predsjednik Uprave Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Magistrirao je matematičke financije na Oxfordu, dok je preddiplomski studij završio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.