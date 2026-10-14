Sprema se nova bitka za minimalac! Poslodavci žele malo povećanje, sindikati traže puno više

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Uoči odluke Vlade o visini minimalne plaće za 2027. godinu, poslodavci i sindikati iznijeli su različite prijedloge njezina povećanja. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zagovara rast od 3,5 posto, dok sindikati traže znatno veće povećanje, na 1.250 eura bruto.

Prema prijedlogu HUP-a, minimalna bruto plaća trebala bi porasti s aktualnih 1.050 na 1.086,75 eura. Poslodavci istodobno predlažu povećanje osobnog odbitka sa 600 na 840 eura kako bi radnici koji primaju minimalac bili oslobođeni poreza na dohodak.

U HUP-u upozoravaju da su plaće u Hrvatskoj posljednjih godina rasle znatno brže od produktivnosti. Prema njihovoj analizi, minimalna plaća od 2019. do 2026. povećana je za 107 posto, dok je prosječan rast u Europskoj uniji iznosio 32 posto. Smatraju da bi veće povećanje moglo ugroziti konkurentnost poduzeća, zapošljavanje i investicije.

Sindikati se slažu s prijedlogom povećanja osobnog odbitka, ali odbacuju tako skroman rast minimalca. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel ističe kako dosadašnje povećavanje minimalne plaće nije dovelo do gubitka radnih mjesta, već je broj zaposlenih rastao.

SSSH traži da minimalna bruto plaća ove godine dosegne 1.250 eura, a da se tijekom sljedeće dvije godine poveća na 1.500 eura. Procjenjuju da minimalac trenutačno prima između 150.000 i 200.000 radnika u Hrvatskoj.

Konzultacije Vlade, poslodavaca i sindikata započinju 14. listopada, a konačnu odluku o visini minimalne plaće za iduću godinu Vlada treba donijeti do početka studenoga.