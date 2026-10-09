Smažil priznao da je oprao ruke nakon pucnjave: “Želio sam se zaštititi”

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Marko Smažil, bivši policajac optužen za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak, iznio je obranu na suđenju, tvrdeći da nije imao namjeru ubiti djevojku, ali priznajući odgovornost za njezinu smrt.

Opisujući kobnu večer, Smažil je ustvrdio da je Mihaela od njega tražila da joj pokaže pištolj. Prema njegovu iskazu, zajedno su rukovali oružjem, pomicali kočnicu i zatvarač, a potom je pištolj opalio i pogodio Mihaelu. Tvrdi da se pucnjava dogodila bez namjere da joj oduzme život.

Istaknuo je kako se zbog tragedije kaje te da će žaliti do kraja života. Zatražio je i oprost od Mihaelinih roditelja, poručivši da mu visina zatvorske kazne nije važna, ali da ne želi biti osuđen za nešto što, kako tvrdi, nije namjeravao učiniti.

Smažil je priznao i da je neposredno nakon pucnjave pozvao pomoć te rekao da se Mihaela sama upucala. Objasnio je da se tada želio zaštititi, a priznao je i da je oprao ruke. Tvrdi da je kasnije policiji ispričao što se dogodilo. Njegov iskaz izazvao je negodovanje Mihaelinih roditelja u sudnici.

U završnoj riječi tužiteljstvo je odbacilo njegovu obranu. Zamjenica državnog odvjetnika Jasminka Bošnjak ustvrdila je da je dokazano kako je Smažil počinio ubojstvo s namjerom. Pozvala se na iskaze svjedoka koji su govorili o njegovoj ljubomori i prijetnjama koje je Mihaela ranije spominjala, kao i na psihijatrijsko vještačenje.

Tužiteljstvo ostaje pri stajalištu da nije riječ o nesretnom slučaju, nego o namjernom ubojstvu.