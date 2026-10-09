Servisne informacije [9. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno, s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Jutarnja temperatura do 14°C, a dnevna do 20°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 10:00 sati – Ulica sv. Ane 6-10

od 8:30 do 11:30 sati – Baranjska ulica 70-98 par, 1-21 nep, Bosanska 2-12/a par, 3-13/a nep, Vijenac Ivana Česmičkog 12, Zagorska 16-22 par, 3-23 nep

od 11:00 do 15:00 sati – Ulica Adolfa Waldingera 12-22 par, 17, Ulica Pavla Pejačevića 11/a, Ulica sv. Ane 12-16 par, 24, 15-23 nep

Čepin

od 8:30 do 10:30 sati – Dinka Šimunovića 2-12 par, Ivana Mažuranića 2-22 par, 1, Petra Preradovića 2-8 par, 1-7 nep, Vladimira Nazora 2-6a par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: