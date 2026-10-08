Servisne informacije [8. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, na sjevernom Jadranu i uz njega obilnijim. Prema večeri izraženijih pljuskova može biti i u Dalmaciji. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 27°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:30 do 10:30 sati – Južno predgrađe 20, 20/c, 20/d, 20/e, Ulica Josipa Reihl-Kira 149, 159, 163

od 8:30 do 13:00 sati – Šarengradska 2-20 par

Aljmaš, Aljmaš planina, Dalj

od 8:30 do 14:00 sati – Aljmaš: Mladena Palinkaša 18, 28/a, Rudina bulićev dol 12-42, 17, 85, Rudina crkvina 20, Rudina klainac 3, Rudina kod vilme 42-90 par, 400, 1, 65-91 nep, Rudina stepanićevac 1, 65, Rudina čauševac 9, 63, Aljmaška planina: Aljmaška planina 2, 13, Dalj: Rudina dolovi 5

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: