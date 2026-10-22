Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri sa sjevera prestanak oborine, zatim razvedravanje. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:15 do 11:00 sati – Jankovačka ulica 2/a, 2/b, Moslavačka 2/f-18 par, 1-21 nep, Prenjska ulica 6, 40-76 par, 45-67 nep, Psunjska 130-142 par
od 8:30 do 11:00 sati – Bednjanska ulica 2, Jablanička 2-4 par, 1-5/a, Karašička 2-19 nep
od 8:30 do 12:00 sati – Ivana Gundulića 1
od 11:00 do 13:00 sati – Vijenac Medvednice 1-20 obje strane
od 11:30 do 14:00 sati – Kozjačka ulica 1-5, Papuk gore 1-13 nep, Psunjska 58, 58/a
Čepin
od 8:00 do 15:00 sati – Mala Branjevina
Ernestinovo
od 8:30 do 11:00 sati – Vladimira Nazora 70-110 par, 77-115 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Dan FAZOS-a donosi bogat program, a na Student Wine fest stižu Giuliano i Diktatori
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- Antunovac: Edukativno-preventivni događaj “Snaga ružičaste – zajedno protiv raka dojke“
- 11. Filmska RUNDA 2026.
- “Od FAZOSA do karijere – Umrežavanje studenata, alumnih i poslodavaca”