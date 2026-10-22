Servisne informacije [22. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri sa sjevera prestanak oborine, zatim razvedravanje. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:15 do 11:00 sati – Jankovačka ulica 2/a, 2/b, Moslavačka 2/f-18 par, 1-21 nep, Prenjska ulica 6, 40-76 par, 45-67 nep, Psunjska 130-142 par

od 8:30 do 11:00 sati – Bednjanska ulica 2, Jablanička 2-4 par, 1-5/a, Karašička 2-19 nep

od 8:30 do 12:00 sati – Ivana Gundulića 1

od 11:00 do 13:00 sati – Vijenac Medvednice 1-20 obje strane

od 11:30 do 14:00 sati – Kozjačka ulica 1-5, Papuk gore 1-13 nep, Psunjska 58, 58/a

Čepin

od 8:00 do 15:00 sati – Mala Branjevina

Ernestinovo

od 8:30 do 11:00 sati – Vladimira Nazora 70-110 par, 77-115 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: