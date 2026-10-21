Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Postupni porast naoblake sa zapada, zatim povremeno kiša. Kiša će biti češća na Jadranu i uz njega, lokalno obilnija, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 23°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:15 do 10:30 sati – Delnička ulica 9-29 nep, Laslovačka ulica 2-34 par, 1-15 nep, Novogradiška 61-67 nep

od 8:30 do 14:00 sati – Ivana Gundulića 14, 7-17 nep

od 10:30 do 12:00 sati – Prijedorska 2-20 par

od 10:45 do 12:45 sati – Vukovarska cesta 102-134 par

Čepin

od 10:45 do 12:45 sati – Blage Zadre 1-31, Kamešnice 11-13 nep, Krbavska ulica 1-7 nep, Osječka 62-196 par, 65-185 nep, Pustara Ritić 19, Svilajska 16-44 par, 9-29 nep, Ulica Zrinske gore 68-78 par, 1/l, 65, Vratnička ulica 2-40 par, 1-9 nep

Dalj, Dalj planina

od 8:30 do 13:00 sati – Dalj: Bele Bartoka 10, 86, 108, 23-35 nep, 149, 161, Janoša Totha 12-104 par, 47-145 nep, Rudina dolovi 4-144 par, 11-117 nep, Rudina gradac 4, 3-9 nep, Rudina kraljevo brdo 14, 29, Rudina ljubojev čot 26-52 par, 244, 1-23 nep, Rudina mala straža27, Rudina pejakov čot 4, 10, 11-37 nep, Rudina sadovi 6-200, 1-99 nep, Rudina vodice 18, Rudina vujinov čot 33,

Planina daljska: Planina daljska 8-350 par, 23-139 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

G.Č. Industrijska četvrt

od 08:30 do 10:00 sati – Čikolska ulica, Drinska ulica (kbr. 19-119), Dunavska ulica (kbr. 45-67/62-126), Murska ulica, Savska ulica (kbr. 95-127/94-126), Vrbaska ulica (kbr.19-45) (N+P), Zrmanjska ulica

Tenja

od 10:30 do 12:00 sati – Ulica Ante Kovačića (kbr. 35-131/26b-92), Ulica fra Grge Martića, Ulica Matije Vlačića (kbr. 43c-121/32-106), Ulica Vladka Mačeka (kbr. 1-111), Naselje Klisa

Program za kino i kazalište:

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