Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 12:00 sati – Krstova ulica 1-5/a, Park kraljice Katarine Kosača 2-6 par, 3-7 nep, Trg bana Josipa Jelačića 1, Ulica Josipa Huttlera 9-25/a
Čepin
od 8:30 do 11:00 sati – Augusta Cesarca 2-6/a, 3, Bana Josipa Jelačića 89-113 nep, Hrvatskih obrambenih snaga 32-34 par, 3, Kneza Branimira 2-56, 1-61,Kralja Zvonimira 101-103 nep, 103/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Festival kínēsis 2026. [program]
- Listopad i studeni uz IK Javor 2026.
- Oscar Nemon i ikone 20. stoljeća: Osijek otvara izložbu posvećenu svom velikom umjetniku
- 11. Filmska RUNDA traži tajne gledatelje!
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe “Keramika”
- Svečana dvorana FFOS-a: Satirično-poetski show “Bez dlake na jeziku”
- Vikarijat Osijek: Predstavljanje knjige “Sjeme zla”
- GISKO: Predstavljanje knjige “Dragulji Lijepe naše – parkovi Hrvatske”
- Fakultet agrobiotehničkih znanosti: Početna konferencija projekta “INDIGO – Inovativna digitalna platforma za optimizaciju proizvodnog procesa na farmama mliječnih krava“
- Inspirirani Oscarom Nemonom