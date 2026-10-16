Servisne informacije [16. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti umjerena i povećana naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 17°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:30 do 12:00 sati – Krstova ulica 1-5/a, Park kraljice Katarine Kosača 2-6 par, 3-7 nep, Trg bana Josipa Jelačića 1, Ulica Josipa Huttlera 9-25/a

Čepin

od 8:30 do 11:00 sati – Augusta Cesarca 2-6/a, 3, Bana Josipa Jelačića 89-113 nep, Hrvatskih obrambenih snaga 32-34 par, 3, Kneza Branimira 2-56, 1-61,Kralja Zvonimira 101-103 nep, 103/a

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: