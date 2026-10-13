Servisne informacije [13. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 10:00 sati – Biokovska 2-12 par, 1-13 nep, Diljska 31, Kolodvorska 58-76 par, Kozjačka ulica 120-164 par

od 8:15 do 10:30 sati – Lastovska 45/a-57 nep, Martina Divalta 170/e-194/b par

od 10:30 do 13:00 sati – Srijemska ulica 11-23 nep

od 13:00 do 15:00 sati – Reisnerova ulica 65, Trg Lavoslava Ružičke 1-3b obje strane, Ulica Bartula Kašića 60/a, 1, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 58/a, Ulica Stjepana Radića 50-58/a, 27-35 nep

Čepin

od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par

Dalj

od 8:30 do 11:00 sati – 30. Svibnja 38-64 par

od 11:30 do 14:00 sati – Antuna Mihaljeva 16/a-38 par, 21-45 nep, Hrvatskih žrtava Domovinskog rata 2-10 par, 3-9 nep, Mije Džanka – Baje 2-18 par, 23-31 nep

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati – Kralja Tomislava 2-12/i

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: