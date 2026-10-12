Servisne informacije [12. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:30 do 10:30 sati – Južno predgrađe 36, 40, 41, 41/a, Stadionsko naselje 74-106 par, bb, Ulica kneza Trpimira 34, 36, 41/a

od 8:30 do 12:30 sati – Murterska 1-41 obje strane, Trpanjska 40, Ulica Josipa Reihl-Kira 51-81 nep

od 11:00 do 13:00 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 52/a-54 par, Zapadno predgrađe 46-52 par

Čepin

od 8:00 do 8:30 sati – Mala Branjevina 2-20 par, 3-21 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: