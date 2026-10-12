Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati – Južno predgrađe 36, 40, 41, 41/a, Stadionsko naselje 74-106 par, bb, Ulica kneza Trpimira 34, 36, 41/a
od 8:30 do 12:30 sati – Murterska 1-41 obje strane, Trpanjska 40, Ulica Josipa Reihl-Kira 51-81 nep
od 11:00 do 13:00 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 52/a-54 par, Zapadno predgrađe 46-52 par
Čepin
od 8:00 do 8:30 sati – Mala Branjevina 2-20 par, 3-21 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
- Dječje kazalište [12.-17.10.2026.] [program]
- Dječje kazalište Branka Mihaljevića: Predstava “Floral Coma”
Kino:
Događaji:
- GISKO, Ogranak Donji grad: Izložba slikarskih radova “Pejzaži Hrvatske”
- Festival kínēsis 2026. [program]
- MO Josipovac: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [listopad, 2026.]
- Filozofski fakultet u Osijeku: Akcija “Dobar dan, kako ste?” povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026.
- Listopad i studeni uz IK Javor 2026.