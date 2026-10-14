S računalom direktorice izdao račune za četiri auta pa ih registrirao na sebe! Tvrtku oštetio za 75.760 eura

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Sektora kriminalističke policije, Policijske uprave osječko-baranjske, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 28-godišnjak počinio dva kaznena djela, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje službene ili poslovne istine. Naime, 7. kolovoza ove godine 28-godišnjak je kao voditelj prodaje s računala direktorice bez njenog znanja i odobrenja ispostavio račune na svoje ime za četiri automobila koji su vlasništvo tvrtke. Vozila je izvezao iz prostora tvrtke iako ih nije platio i na temelju računa, u stanici za tehnički pregled u Osijeku, registrirao na svoje ime, izvijestili su iz policije. Opisanim nezakonitim radnjama oštetio je trgovačko društvo za 75.760 eura. Protiv osumnjičenog počinitelja policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

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