Romobili pod povećalom: Stižu stroža pravila, kazne i do 3000 eura

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Električni romobili sve su češći sudionici u prometu, ali i uzrok prometnih nesreća i prekršaja. Zbog toga udruga sudskih vještaka predlaže stroža pravila koja bi uključivala registraciju, tehničke preglede i obvezno osiguranje tih vozila.

Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za strojarstvo i promet za HRT upozorava kako država nema evidenciju o broju romobila, njihovim vlasnicima ni tehničkoj kvaliteti vozila koja se koriste na cestama. Smatra da je potrebno bolje regulirati tržište i provjeriti zadovoljavaju li romobili uvjete za sudjelovanje u prometu.

Prema podacima, policija je prošle godine zabilježila više od 12.200 prekršaja vozača električnih romobila, a isti je broj dosegnut već u listopadu ove godine.

Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama uskoro će biti upućene u javno savjetovanje. Među najavljenim promjenama je povećanje kazne za nenošenje kacige s 30 na 100 eura, dok bi najviše kazne mogle dosegnuti 3000 eura. Strože bi se kažnjavalo i roditelje koji djeci dopuštaju vožnju prije propisane dobi te vožnja romobila koji zbog snage ili brzine ne pripadaju kategoriji osobnih prijevoznih sredstava.

Ozbiljnost problema potvrđuju i podaci o nesrećama. U 565 prometnih nesreća dosad je teško ozlijeđeno 148 vozača romobila, a gotovo polovicu ozlijeđenih čine djeca mlađa od 18 godina.

Stručnjaci upozoravaju i na važnost edukacije djece i roditelja, ističući da neprilagođena brzina i nepažnja mogu imati ozbiljne posljedice za vozače, ali i pješake.