Poznate su prve božićnice u državnim tvrtkama: Jedni dobivaju 500, a drugi 200 eura

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Iako je do Božića ostalo nešto više od dva mjeseca, dio zaposlenika državnih tvrtki već zna koliku će božićnicu dobiti ove godine. Iznosi se razlikuju od tvrtke do tvrtke, a dok će neki radnici dobiti 500 eura, drugi će morati pričekati odluke uprava.

Prema informacijama koje je prikupio Net.hr, najvišu zasad potvrđenu božićnicu među navedenim državnim tvrtkama isplatit će HEP. Njegovi zaposlenici ove će godine dobiti 500 eura, što je nešto više od prošlogodišnjih 497,71 euro.

FINA je najavila božićnicu od 350 eura za 2532 zaposlenika, dok će radnici Hrvatskih cesta, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza dobiti po 250 eura. Hrvatske autoceste zadržale su prošlogodišnji iznos od 200 eura.

HŽ Infrastruktura za isplatu je pripremila oko 1,34 milijuna eura, a božićnicu od 250 eura trebalo bi dobiti približno 5360 radnika. Konačan iznos ovisit će o broju zaposlenih koji će ostvariti pravo na isplatu.

Ove godine još nije poznato koliko će iznositi božićnice u Hrvatskoj pošti, Hrvatskoj lutriji, Jadroliniji i Hrvatskoj narodnoj banci. Te tvrtke odluku tek trebaju donijeti ili objaviti, a neke su navele da će se o iznosu odlučivati naknadno.

Zaposlenici državnih službi i namještenici, prema trenutačno važećim pravilima, trebali bi dobiti 300 eura božićnice. Taj iznos potvrdili su, među ostalima, Hrvatski sabor i nekoliko ministarstava.

Pravo na isplatu u državnoj službi ostvaruju zaposlenici koji su u radnom odnosu na Božić, 25. prosinca, uz mogućnost promjene iznosa ako se postigne novi dogovor.

Iznosi božićnica zasad su poznati samo za dio državnih tvrtki i institucija, a očekuje se da će se tijekom idućih tjedana doznati i kakve će blagdanske nagrade svojim zaposlenicima isplatiti ostali poslodavci.