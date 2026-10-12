Policija zaustavila vozača, odbio test na droge pa im predao konoplju, hašiš i amfetamin

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Tijekom vikenda na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je 27 vozača (22 osobnog automobila i pet bicikla), koji su bili pod utjecajem alkohola, a tri vozača osobnog automobila odbila su se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Vikend-rekorder ”napuhao” 1,98 promila alkohola u organizmu

Najveća prisutnost alkohola u organizmu utvrđena je 9. listopada u 16.01 sati u Donjem Miholjcu, kada je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,98 promila.

Odbio testiranje na droge i liječnički pregled, policiji predao konoplju, hašiš i amfetamin

Ukupno tri vozača osobnog automobila odbila su se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Tako su policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir 9. listopada u 19.50 sati u Batini zatekli 48-godišnjeg vozača osobnog automobila kod kojeg su uočeni znakovi koji su upućivali na moguću prisutnost opojnih sredstava.

Vozaču je ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio. Odbio je i odlazak na stručni pregled u zdravstvenu ustanovu, gdje je trebalo uzeti uzorke krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu. Na upit policijskih službenika posjeduje li kod sebe drogu, 48-godišnjak im je dragovoljno predao 2,05 grama konoplje, 5,25 grama hašiša i 4,5 grama amfetamina koje su policijski službenici privremeno oduzeli.

Zbog okolnosti koje su upućivale na mogućnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je smješten u posebnu prostoriju policijske postaje do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a najdulje 12 sati. Zbog niza počinjenih prekršaja, protiv vozača slijedi optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Osijeku. Zbog posjedovanja droge slijedi mu kazna od 660 eura, a zbog odbijanja testiranja na droge slijedi mu kazna od 1.320 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca te će mu po pravomoćnosti biti određeno i šest bodova, izvijestili su iz policije.